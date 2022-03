Arbeiten im Alter – Über 70 und immer noch im Job – so klappt es Die meisten gehen mit 65 Jahren in Rente. Eine neue Studie zeigt: Damit Menschen länger arbeiten, braucht es verantwortungsvolle Tätigkeiten und flexible Anstellungsbedingungen. Alessandra Paone

Maria Hiepler ist 80 Jahre alt und führt seit 1984 ihr eigenes Hutgeschäft in Basel. Foto: Lucia Hunziker

Maria Hiepler hält einen grossen, hellen Strohhut mit blauen Einlagen in der Hand und sagt: «Bei diesem Hut wusste ich von Anfang an, dass ich ihn nicht noch einmal machen werde.» Da stecke so viel Arbeit dahinter. Sie setzt sich ihn auf und lacht in die Kamera. Hiepler ist Modistin und wird im Juli 81 Jahre alt. Seit 1984 führt sie ihr eigenes Hutgeschäft Chapeau mitten in Basel.