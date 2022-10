Partizipative Kunst in Muttenz – Über 300 Menschen arbeiteten an diesem Stoffhaus «Heimat – oder wo fühle ich mich zu Hause?» heisst die neuste Ausstellung von Kathrin Stalder, die es bis Ende Woche in Muttenz zu sehen gibt. Linus Schauffert

Noch bis am Sonntag stellt Kathrin Stalder in Muttenz ihr Projekt «Heimat» aus. Foto: Kathrin Stalder

Dass ihr Projekt zum Thema «Heimat – oder wo fühle ich mich zu Hause?» drei Jahre nach der Lancierung nochmals an Aktualität gewinnen würde, damit rechnete Kathrin Stalder Ende 2019 nicht. Damals fragte Galerist Gregor Muntwiler die Basler Künstlerin, die unter anderem 2012 für die Strickereien entlang der Wettsteinbrücke verantwortlich war, nach einer Idee für ein Kunstwerk zum Thema «Fadenwerk».

Tags darauf wusste Stalder, was ihr neues Projekt sein wird: das «Heimathaus». Ein partizipatives Kunstwerk in Form eines Hauses, gefertigt aus Stoff, begehbar und bestickt von allen, die es besticken wollen. Mittlerweile sind das über 300 Personen. «Es ging mir darum, herauszufinden, was es ausmacht, dass sich Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und in verschiedensten Lebenssituationen zu Hause, sicher und angenommen fühlen», schreibt Stalder auf ihrer Website.

Die Installation «Stich for Home» von Kathrin Stalder in Basel, fotografiert am 31. März 2021. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Im Februar dieses Jahres erhielt das Kunstwerk für Stalder allerdings noch eine neue Dimension. «Bevor der Krieg in der Ukraine begann, hatte ich immer das Gefühl, dass es in meiner Heimat sicher sei. Das kann sich ändern», sagt die Künstlerin. Im Dezember sei sie zudem in einem Design-Museum in Polen eingeladen, wo unter anderem Workshops mit ukrainischen Flüchtlingen stattfinden sollen.

Nachdem das Projekt von Kathrin Stalder bereits in Sigriswil, Schaffhausen, London und Basel ausgestellt wurde, steht es nun bis zum 23. Oktober in Muttenz. Und zwar am Kirchplatz 8a, wo Organisatorin Cécile Speitel aus einem alten Bauernhaus ein Kunst- und Kulturhaus geschaffen hat und Besuchende selbst mit Stickereien zum Kunstwerk beitragen können.

Öffnungszeiten der Ausstellung Infos einblenden Freitag, 21. Oktober, 15–19 Uhr Samstag, 22. Oktober, 11–17 Uhr Sonntag, 23. Oktober, 14–17 Uhr

