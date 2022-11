Liestaler Kulturnacht – Über 140 Angebote Sehen, essen, hören, trinken: Die Liestaler Kulturnacht Lichtblicke spricht die Sinne an. Daniel Aenishänslin

Eine vergangene Kulturnacht: gelöste Stimmung in Jürg Widmers Bewegbar. Foto: Archiv

Am Samstag findet in Liestal zum 17. Mal die Lichtblicke Kulturnacht statt. Wie immer wird ein reichhaltiges Programm angerichtet durch viele Kultur- und Kunstsparten hindurch. Hot-Spots sind das Stedtli und das Ziegelhofareal, doch auch in deren Umgebung findet vieles statt. Beispielsweise singt Sylphe im Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten ihre Piaf-Versionen, der ehemalige Fussballtrainer Hanspeter Latour spricht zum Thema Biodiversität im Distl und im Museum BL spielen Yannick Nanette und Thierry Jaccard ihren Blues. Mit dem ‹Kulturpass› können die Besucherinnen und Besucher aus über 140 Einzelveranstaltungen auswählen.

Für Teenager gratis

Die fünf offiziellen Vorverkaufsstellen sind: am Bahnhof die Kantonsbibliothek Baselland und der Buchladen Rapunzel im Kulturhaus Palazzo, das Buchantiquariat Poete-Näscht in der Rathausstrasse, am Wasserturmplatz das Caffè Mooi im Kulturhotel Guggenheim sowie der Kundendienst des Bücheli-Centers. An der Kulturnacht selbst kann an jedem Veranstaltungsort ein Ticket gekauft werden. Das Ticket, auch Eintrittspass genannt, kostet 25 Franken für Erwachsene, wobei Besucherinnen und Besucher bis zum 25. Geburtstag lediglich 10 Franken zahlen. Für alle unter 20 Jahren ist das gesamte Angebot gratis.

Eine Veranstaltung dauert in der Regel maximal 30 Minuten, Ausstellungen und Mitmach-Angebote ausgenommen. Der Kulturpass ist keine Einlassgarantie. Ist das Lokal voll, ist es eben voll. Der Kulturpass ist gleichzeitig Ticket für den Shuttlebus, der zwischen Schildareal, Bahnhof und Hallenbad verkehrt.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.