Baselbieter Strafgericht – Übelkeit und gelbliche Augen: Sexpartner soll Frauen mit Virus infiziert haben Ein Mann wird im Baselbiet angeklagt, wissentlich das Hepatitis-B-Virus verbreitet zu haben. Er soll den Sexpartnerinnen seine chronische Erkrankung verheimlicht haben, um kein Kondom benutzen zu müssen. Sebastian Schanzer

Beim Sex soll der Beschuldigte mehrere Frauen mit Hepatitis B angesteckt haben. Symbolfoto: Keystone

April 2013: Eine Frau bricht zu Hause zusammen, wird in ein Spital eingeliefert und erfährt, dass sie an Hepatitis B erkrankt sei. Ihre Leberwerte verschlechtern sich drastisch, und sie wird in eine andere Klinik in Freiburg (D) verlegt, wo sie fünf Tage stationär behandelt werden muss. Die alleinerziehende Mutter weiss zeitweise nicht, ob sie das überleben wird. Denn: Drei von vier Menschen, die solch einen fulminanten Verlauf der Krankheit erleiden, sterben daran.