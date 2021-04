Bradley Birkenfeld ist zurück – UBS-Whistleblower macht mit Inseraten Stimmung gegen die Bank Der ehemalige Banker stand am Anfang einer grossen Untersuchung. Kurz vor der diesjährigen Generalversammlung schaltet er Werbung in eigener Sache. Philipp Felber-Eisele

Bradley Birkenfeld mit seinem Buch «Le Banquer de Lucifer» im Jahr 2018 beim Prozess gegen die UBS in Frankreich. Foto: Keystone

Bradley Birkenfeld ist Ex-Banker und Whistleblower. Seit er 2007 gegen die UBS, seinen alten Arbeitgeber, bei den amerikanischen Behörden aussagte, taucht er immer wieder als scharfer Kritiker der Bank auf. Im Zentrum der damaligen Untersuchung stand Steuerhinterziehung von US-Bürgern, die durch Beihilfe der UBS ermöglicht wurde. Nun macht Birkenfeld wieder Stimmung gegen die Bank – in ganzseitigen Inseraten im «Tages-Anzeiger». Ebenfalls erschien der gleiche Text in der Westschweizer Zeitung «Le Temps» auf Französisch.

Birkenfeld erwähnt im Inserat, dass er beim derzeit laufenden Prozess gegen die UBS in Frankreich als Zeuge auftrat. Und: Es sei unbestritten, dass er «allein einen überfälligen Wandel im Schweizer Bankensektor herbeigeführt habe». Dieser Bankensektor sei von einem «korrupten Geflecht aus wegschauenden Politikern, Richtern, Regulierern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Treuhändern und Bankern durchzogen». Er wendet sich ebenfalls an UBS-Aktionäre und an Schweizerinnen und Schweizer, die mit ihren Steuern «für die Machenschaften der UBS» aufkommen müssten.

Tatsächlich hatte die Untersuchung der US-Behörden gegen die UBS und andere Banken zur Folge, dass am Ende das Bankgeheimnis in sich zusammenfiel. Die UBS konnte sich mit den Behörden auf eine Busse von 780 Millionen Dollar einigen und musste Daten über mögliche Steuerhinterzieher aus den USA preisgeben.

Werbung für sein Buch

Birkenfeld selbst wurde im Zuge der Ermittlungen der US-Behörden gegen die UBS vor allem auch deswegen bekannt, weil er für sein Whistleblowing über 100 Millionen Dollar erhielt – und im Gefängnis landete. Die 104 Millionen Dollar erhielt er im Rahmen eines Programms der USA, das Whistleblower an den Einkünften aus Steuern beteiligte, die aufgrund ihrer Informationen eingeholt werden konnten. Er selbst wirbt auf seiner Website noch immer mit dem Bankcheck, den er damals erhielt, und dem Verweis, dass dies die höchste je ausbezahlte Summe in diesem Programm sei.

Das Inserat erschien kurz vor der Generalversammlung der UBS am Donnerstag. Ob die Anzeige viel auslösen wird, darf angezweifelt werden. Denn der Text bietet keine neuen Erkenntnisse. Die Stimmungsmache gegen seinen alten Arbeitgeber dient vor allem einem Zweck: Sein Buch zu promoten.

So wirbt er im letzten Teil seines Inserats dafür, dass der Leser sich in einem Artikel informieren möge, «damit Sie die Fakten erfahren und keinen falschen Gerüchten aufsitzen». Ganz am Ende ist dann ein Verweis auf seine Website, wo man das Buch «Lucifer’s Banker Uncensored» kaufen kann: Sein Buch über die damaligen Vorkommnisse. Für 27.20 Dollar.

