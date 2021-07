Ökosystem «Home & Living» – UBS und Baloise kooperieren im Immobilienbereich Die strategische Partnerschaft der Grossbank und des Versicherers soll künftig mit einem neuen gemeinsamen «Home & Living»-Ökosystem ergänzt werden.

UBS und Baloise bieten Hypotheken künftig gemeinsam an (Symbolbild). Foto: Keystone

Der Versicherer Baloise und die Grossbank UBS wollen im Immobilienbereich zusammenarbeiten.

Das neue gemeinsame «Home & Living»-Ökosystem soll wesentliche Bedürfnisse von Immobilienbesitzenden von der Finanzierung über die Absicherung bis hin zum Unterhalt abdecken, wie UBS und Baloise am Mittwoch mitteilten.

Grundlage der Partnerschaft sollen die Hypothekenvermittlungs-Plattformen «Atrium» und «key4» von UBS sowie die «Home»-Initiativen von Baloise sein, wie Baloise in der Mitteilung weiter schreibt. Dazu sollen bereits bestehende und etwaige neue Firmenbeteiligungen beider Unternehmen sowie mögliche weitere Partnerschaften mit Drittparteien kommen.

Die beiden Unternehmen kooperieren laut den Angaben bereits im Bereich der Vermittlung von Hypotheken für Renditeliegenschaften. Nun will die Baloise mit der strategischen Partnerschaft auch ihr Hypothekarangebot ergänzen.

Der Basler Versicherer hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau seines Ökosystems «Home» investiert. Dabei verweist er auf Kooperationen sowie Beteiligungen an Schweizer Startups wie Houzy, Devis, MOVU, Bubble Box oder Batmaid.

SDA/sep

