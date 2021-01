Jahresergebnis der Grossbank – UBS mit guten Zahlen und vielen offenen Fragen Bei seiner ersten Ergebnispräsentation kann der neue UBS-Chef Ralph Hamers ein Gewinnplus um 54 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar präsentieren – der primär auf das Konto seines Vorgängers geht. Die guten Zahlen können indes nicht die Affäre um die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hamers überstrahlen. Holger Alich

Ralph Hamers hat Dienstag als UBS-Chef seinen ersten grossen öffentlichen Auftritt bei der Präsentation der Jahresergebnisse. Hier ein Bild von seiner Vorstellungs-Medienkonferenz von Februar 2020. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Die Rekordjagd an den Börsen lässt auch bei der grössten Schweizer Bank, die UBS, die Kassen klingen: Der Jahresgewinn stieg um 54 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich ein Plus von 34 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar erwartet.

Gewinntreiber war vor allem das Investmentbanking. Wie schon bei den US-Banken konnte die UBS von einer regen Handelsaktivität profitieren. Ein dickes Gewinnplus verzeichnet auch die Kernsparte, die Vermögensverwaltung, die ihren Vorsteuergewinn um gut 20 Prozent steigern konnte. Die Rekordjagd der Börsen führt dazu, dass die Kundenvermögen stiegen und die damit verbundenen Gebühreneinnahmen.

Das Schweiz-Geschäft verzeichnete dagegen einen Gewinnrückgang. Hier belasteten Rückstellung für Kreditrisiken das Ergebnis. Die durch Corona bedingte Wirtschaftsflaute steigert die Gefahr, dass Firmenkunden ihre Kredite nicht mehr zurück zahlen können.

Die Präsentation der guten Jahreszahlen stellt den ersten grossen öffentlichen Auftritt des neuen UBS-Chefs Ralph Hamers da. Die guten Zahlen gehen indes primär auf das Konto seines Vorgängers, Sergio Ermotti. Er leitete die Grossbank bis Ende Oktober.

Bei der UBS dreht sich die Aufmerksamkeit derzeit weniger auf das Geschäft, sondern um die Person Hamers. Denn gegen ihn hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Betrugsdelikte in den Niederlanden ein Strafverfahren eröffnet. Die Ermittler gehen der Frage nach, ob Hamers persönliche Schuld dafür trägt, dass bei seinem früheren Arbeitgeber, der ING, die Geldwäscherei-Abwehr zu schwach war. 2018 musste die ING in den Niederlanden für Mängel in der Geldwäsche eine Rekordbusse von 775 Millionen Euro zahlen.

UBS-Kreise gehen davon aus, dass die Ermittlungen sich bis zu 18 Monaten hinziehen könnten. Bei den Telefonkonferenzen mit Analysten und Journalisten werden sich ohne Zweifel viele Fragen um diese Ermittlungen drehen. Der UBS-Verwaltungsrat hatte Hamers dennoch das Vertrauen ausgesprochen.

Dennoch reisst die Debatte nicht ab, ob Hamers für die UBS als Chef noch tragbar ist. «Sollte eine Nachfolge notwendig werden, dürfte die UBS mit Iqbal Khan schnell eine Lösung bereitstellen», kommentierte José Javier Lodeiro, Bankanalyst der Zürcher Kantonalbank. Khan verantwortet die Kern-Sparte, die Vermögensverwaltung, gemeinsam mit UBS-Urgestein Tom Naratil.