Resultat und Corona-Ausblick – UBS profitiert in Corona-Krise von vielen Kunden-Transaktionen Die Schweizer Grossbank verbucht im ersten Quartal ein Plus von 1,6 Milliarden Franken. Matthias Chapman

Der Noch-Chef muss in seinen letzten Monaten bei der Grossbank durch einen Sturm: UBS-CEO Sergio Ermotti. KEYSTONE/Christian Beutler

Die Grossbank UBS hat davon profitiert, dass ihre Kunden in den ersten Monaten 2020 viele Transaktionen getätigt haben. Der Quartalsgewinn beläuft sich auf beinahe 1,6 Milliarden Dollar und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert von rund 1,1 Milliarden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie rechnet die UBS damit, dass das Risiko von Kreditverlusten steigt.

Das Ergebnis ersten Quartal 2020 umfasste Wertberichtigungen für Kreditrisiken von insgesamt 268 Millionen Dollar. Davon entfielen 122 Millionen auf die Investment Bank, 77 Millionen auf Personal & Corporate Banking, 53 Millionen auf Global Wealth Management und 16 Millionen auf das Non-Core und Legacy Portfolio.

Die Grossbanken Credit Suisse und UBS gewannen gestern an der Börse mehr als drei Prozent an Wert. Nach dem guten Quartalsresultat der Credit Suisse in der Vorwoche doppelte die Deutsche Bank nach: Deutschlands grösstes Institut schlug sich zum Jahresauftakt unerwartet gut und überraschte mit einem Quartalsgewinn.