UBS begräbt CS – Ermotti, der Abwracker, der Entlasser, der Sanierer Ein Rekordgewinn und weniger Entlassungen als befürchtet: Sergio Ermotti ist der Gewinner der heutigen Präsentation – und das liess er deutlich durchblicken. Christian Zürcher Beatrice Bösiger Jorgos Brouzos

Alle Augen auf Sergio Ermotti. Der UBS-CEO schien die Aufmerksamkeit zu geniessen und verkündete einen riesigen Quartalsgewinn: 29 Milliarden Franken. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Das kommt also raus, wenn sich Sergio Ermotti in die Arbeit stürzt. Der Chief Executive Officer der UBS hat ausgeführt. Die erste Etappe auf dieser «fantastic journey» (O-Ton Ermotti) ist vollbracht. Das Ergebnis davon wollte er am Donnerstagmorgen der Bankenwelt mitteilen.