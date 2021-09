Wirkung von Chinas Immo-Krise – UBS-Chef äussert sich über Evergrande-Schieflage Im Reich der Mitte spielt sich grad ein Drama ab, ein Megakonzern droht zu kippen. Die grosse Frage weltweit lautet: Wen triffts auch noch?

Er hat die Bücher auf Evergrande-Risiken abgeklopft: UBS-Chef Ralph Hamers. Foto: Walter Biere (Keystone)

Die Exposition der UBS gegenüber dem kriselnden chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ist laut CEO Ralph Hamers «unwesentlich». Die Grossbank musste aber einige Nachforderungen an Kunden mit besicherten Krediten stellen – sogenannte Margin-Calls.

Dies erklärte Hamers gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg an einer Konferenz der «Bank of America»: Die Schwierigkeiten von Evergrande bereiteten ihm «keine schlaflosen Nächte». Die Margin-Calls mit Bezug auf Evergrande sind gemäss dem CEO zudem «gut ausgeführt» worden.

Evergrande – ein Megakonzern in Schieflage Abo Angst vor einer neuen Finanzkrise Evergrande steht für deutlich mehr als eine gigantische Pleite Abo China in Krise Die Hintergründe zum Fall Evergrande in der Übersicht Das Engagement gegenüber dem gesamten chinesischen Bausektor über Evergrande hinaus liege vor allem auf der Kundenseite mit breit diversifizierten Fonds, sagte Hamers gemäss dem Bloomberg-Bericht. «Selbst dort wird das nicht zu wirklichen Problemen führen.»

An der Finanzkonferenz der Bank of America betonten laut Bloomberg auch Vertreter weiterer Grossbanken, dass die Risiken aus einem allfälligen Evergrande-Zusammenbruch für ihr Institut nur gering seien. So erklärte etwa der Finanzchef der Deutschen Bank, dass die deutsche Grossbank von den Ereignissen «nicht wirklich direkt betroffen» sei.

Auch die Spitzen der Notenbanken nehmen zu Evergrande Stellung Infos einblenden Europas Währungshüter halten die Auswirkungen der Krise des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande für Europa derzeit für begrenzt. «Im Moment sehen wir das auf China konzentriert», sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag in einem Interview mit dem US-TV-Sender CNBC. «Für Europa kann ich sagen, dass es nur begrenzt direkt betroffen ist», sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB). Evergrande ist der zweitgrösste Immobilienentwickler Chinas. Der Konzern hat Schulden von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft, Anleger befürchten einen Zahlungsausfall. Die Notenbank verfolge die Entwicklung, sagte Lagarde. «Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die jüngsten Aktienmarktentwicklungen in China, die sich auf die ganze Welt auswirkten. Aber in Europa und insbesondere im Euroraum wären die direkten Belastungen begrenzt.» Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, hatte zuletzt erklärt, mögliche Auswirkungen auf US-Unternehmen durch die Schuldenprobleme von Evergrande seien begrenzt. Dagegen erklärte die Schweizer Nationalbank (SNB) am Vortag, es sei es zu früh, eine abschliessende Beurteilung abzugeben. «Ich glaube es wäre falsch, in Alarmismus zu verfallen, gleichzeitig wäre es falsch, die ganze Entwicklung zu ignorieren und sie als ein lokales Problem abzutun», sagte SNB-Präsident Thomas Jordan.

Die Credit Suisse hatte Mitte Woche Aussagen zum Exposition ihrer Fondskunden gegenüber Evergrande gemacht: Demnach hält sich das Engagement der CS-Fonds in engen Grenzen. Nur ein CS-Fonds halte Anleihen von Evergrande in Höhe von gerade 0,6 Prozent des Fondsvermögens.

Allerdings hätten auch weitere Emerging-Markets- und Asien-Fonds in den chinesischen Immobilienmarkt investiert, so die CS weiter. Die entsprechenden Anteile am jeweiligen Fondsvermögen machten dabei zwischen 0,2 und 28,8 Prozent aus.

Die Krise beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sorgt seit Wochen für Verunsicherung auch an den Finanzmärkten. Der chinesische Konzern hat Schulden von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar. Anleger befürchten einen Zahlungsausfall. Für etwas Beruhigung hatte zuletzt eine Ankündigung gesorgt, wonach der Konzern eine fällige Zinszahlung für seine Anleihen bedienen werde.

SDA/cpm

