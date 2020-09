Geständnis am Telefon – U-Boot-Tüftler Madsen gibt Mord an Journalistin zu Der dänische Erfinder war im April 2018 wegen des Mordes an Kim Wall zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Während des Prozesses hatte er die Tat stets bestritten.

Peter Madsen (rechts), hier auf einem älteren Bild, wurde am 25. April 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Foto: Scanpix Denmark/Bax Lindhardt, AFP

Der dänische Erfinder Peter Madsen hat den Mord an der Journalistin Kim Wall auf seinem U-Boot gestanden. Der damals 47-Jährige war wegen der Tat bereits im April 2018 wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden (wir berichteten).

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Madsen Wall gezielt auf sein selbst gebautes U-Boot «Nautilus» gelockt hatte, um sie dort zu missbrauchen und zu töten. Obwohl Madsen den Mord bestritt, hatte er den Schuldspruch akzeptiert – gegen das Strafmass jedoch legte er erfolglos Berufung ein.

Madsen gab damals zu, die Leiche von Wall zwar zerstückelt und ins Wasser geworfen zu haben, jedoch sei die damals 30-Jährige durch einen Unfall ums Leben gekommen. Wie das angeblich passiert sei, dazu hatte der Erfinder verschiedene Versionen geliefert. Nun hat er die Tat doch noch eingeräumt.

In einer am Mittwoch ausgestrahlten Dokumentation antwortete der 49-Jährige am Telefon auf die Frage, ob er die junge Frau im August 2017 getötet habe, mit «Ja». Es gebe nur einen Schuldigen, «und das bin ich», fügte er hinzu.

U-Boot-Bauer Madsen wegen Mordes verurteilt (April 2018). (Video: Tamedia/mit Material der AFP)

