Die Folgen steigender Energiekosten – U-Abo wird 2024 teurer – ausser der Staat pumpt mehr Geld in die Branche Die aktuellen Preisentwicklungen haben für den Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) spürbare Konsequenzen. Jetzt wird über eine Erhöhung des Tarifs diskutiert. Benjamin Wirth

Die ÖV-Branche kämpft mit finanziellen Verlusten: Entweder hilft künftig die Politik, oder die Tarife müssen angepasst werden. Foto: Kostas Maros

Täglich wird es von Tausenden Personen in Anspruch genommen – das U-Abo des Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW) ist bei den Leuten überaus beliebt, ganz egal ob beim Schüler oder beim berufstätigen Pendler. Diese Erfolgsgeschichte könnte jedoch bald gebremst werden. In den kommenden Jahren drohen wie in vielen anderen Branchen auch im öffentlichen Verkehr massive Preisaufschläge.