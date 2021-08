Nachruf auf Wolfgang Weingart – Typografie – immer schon, voll und ganz Wolfgang Weingart (80) war ein singulärer Gestalter, der eine Art typografische Architektur zu schaffen trachtete. Meinung Peter von Kornatzki

Wolfgang Weingart, ca. 1983 in seinem Archiv in Basel.

Wer vor 60 Jahren Grafikdesign studieren wollte, musste davor eine Lehre als Schriftsetzer machen. Ein Glück für Wolfgang Weingart! Denn der immer schon Suchende wie Zweifelnde hinterfragte jenes Berufsfeld sofort, unterlief die hier gültigen handwerklichen Regeln und entdeckte dabei schnell seine eigene Welt der Typografie.

Ein weiterer Glücksfall: Die Lehrmeister in Setzerei und Berufsschule förderten seine Experimentierlust und schenkten ihm den dafür nötigen Spielraum. Den bestimmen jetzt nicht nur horizontale und vertikale Ordnungsprinzipien, sondern auch diagonale, raumgreifende Platzierungen der Gestaltungselemente. Neben Groteskschriften in wechselnden Schnitten, Grössen und Satzweisen sind das vor allem Linienelemente in unterschiedlichen Erscheinungsformen, die sich teilweise überlagern.