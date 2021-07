Experiment gescheitert – Twitter schafft Tweets mit Verfallsdatum wieder ab Die sogenannten Fleets, die nach 24 Stunden wieder verschwinden, haben nicht den von Twitter erhofften Erfolg gebracht.

Die Fleets-Funktion wird von Twitter am 3. August abgestellt. (Archivbild) Keystone/AP/Matt Rourke

Twitter hat sein Experiment mit von alleine verschwindenden Tweets für gescheitert erklärt. Die erst im vergangenen November weltweit eingeführten Fleets hätten nicht wie erhofft mehr Nutzer dazu animiert, mehr bei dem Dienst zu posten.

Die Funktion werde deshalb zum 3. August eingestellt, erklärte Twitter in einem Blogeintrag am Mittwoch. Ganz spurlos verschwinden die Fleets zugleich auch nicht: So soll die Kamera der offiziellen Twitter-App mit zunächst dafür entwickelten Elementen verbessert werden.

Fleets als Stories

Die Wortschöpfung Fleets steht für «fleeting tweets» («flüchtige Tweets»). Sie löschen sich automatisch nach 24 Stunden. Eine Antwort darauf kann man nur als Direktnachricht verfassen, aber nicht in der öffentlichen Timeline. Man habe gehofft, dass sich dadurch auch zurückhaltende Nutzer trauen, Inhalte bei Twitter zu teilen, hiess es.

Die Funktion war auch Twitters Antwort auf den Trend zu den bei vielen Nutzern populären Stories-Funktionen. Die Idee, Freunden für einen Zeitraum von 24 Stunden ausgewählte Fotos und Videos zugänglich zu machen, hatte zunächst die Foto-App Snapchat umgesetzt. Sie wurde danach unter anderem von Facebook in Apps wie WhatsApp kopiert.

