Life & Style: Sneakers und Sommerkleid – TV-Moderatorin im Streetstyle Die Baslerin Viktoria Stauffenegger verrät, welche Basler Labels sie besonders schön findet – und was bei ihr im Herbst keinesfalls im Kleiderschrank fehlen darf. Julia Gisi

Viktoria Stauffenegger ist als TV-Moderatorin gewohnt, vor einer Kamera zu stehen. Foto: Lucia Hunziker

Kennen Sie das? Manchmal wirken fremde Gesichter sonderbar vertraut. Die Chancen stehen gut, dass Sie vielleicht auch Viktoria Stauffeneggers Gesicht schon mal gesehen haben – zum Beispiel unterwegs, auf einem der Plakate von Basel Tourismus, wo die junge Baslerin in der Vergangenheit für die Kampagne This Is Basel als Model posierte.