Spielfilm über Demenz – Tusker vergisst, wer er ist «Supernova» von Harry Macqueen überzeugt dank einer ruhigen Erzählweise und zwei starken Hauptdarstellern: Colin Firth und Stanley Tucci. Markus Wüest

Tusker (Stanley Tucci) und Sam (Colin Firth) unterwegs irgendwo in Nordengland.

Zwei Männer mittleren Alters unterwegs in einem Camper. Also ein Roadmovie? Was irritiert: Die fahren auf der linken Strassenseite! Also ein englisches Roadmovie? Was auch irritiert: Die beiden Männer halten Händchen. Also ein schwules Roadmovie?

Was ist überhaupt ein Roadmovie? Eine Filmgeschichte, bei der die Akteure mehrheitlich auf den Strassen unterwegs sind. Die Reise als Ziel. Für eine Läuterung, für eine Verwandlung. Die Reise als Flucht – oder als Symbol für die Suche nach Freiheit.

Insofern darf man «Supernova» mit Fug und Recht als Roadmovie bezeichnen. Denn Sam (Colin Firth) und Tusker (Stanley Tucci) sind mit ihrem Camper über weite Strecken des Films wirklich unterwegs. Wohin? Irgendwo in den Norden Grossbritanniens der Landschaft nach zu schliessen. Weshalb: Weil Sam, der Konzertpianist, dort in der Gegend nach langer Zeit wieder einmal einen Auftritt vor Publikum haben wird.