Tusker kurz nach seiner Ankunft im Zolli. Foto: Zoo Basel

Elefanten-Zuchtbulle Tusker musste am Mittwochmorgen eingeschläfert werden. Dies, nachdem er zuerst betäubt wurde, um möglichst ruhig und stressfrei einschlafen zu können. Das teilte der Zoo Basel im Rahmen einer Medienkonferenz mit. Das 31-jährige Tier litt an einem Ausbruch von Tuberkulose. Die definitive Diagnose lag dem Zoo am Montag vor, informierten die Verantwortlichen.

Noch im Juli fiel der Test auf einen Tuberkulose-Ausbruch negativ aus. Doch der Zustand des Tieres bereitete den Pflegerinnen und Pflegern schon länger Sorgen. Bereits letzten Sommer habe der Bulle müde und «ohne Power» gewirkt.

Ab Ende 2022 fielen Tuskers Gewichtsverlust, sein passiv-lustloses Verhalten und später sein fehlender Appetit auf. Verschiedenste und wiederholte Kot-, Urin- und Blutuntersuchungen ergaben jedoch nie ein eindeutiges Resultat. Seine Symptomatik liess aber auf eine chronisch zehrende Erkrankung der inneren Organe schliessen.

«Ein Schatten seiner selbst»

Entsprechend wurde der Elefantenbulle ab Juli 2023 intensiv medizinisch betreut. Trotz Behandlungen und Spezialfutter verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter. Die Erkrankung sei offensichtlich gewesen, was auch Besucherinnen und Besuchern aufgefallen sei, wie der Zoo mitteilt. In den letzten Tagen sei Tusker «ein Schatten seiner selbst» gewesen, wie Haupt-Elefantenpfleger Martin Burri beschrieb.

«Er war seit Monaten krank und von der Krankheit sichtlich gezeichnet. Symptomfrei hätte Tusker mittels Antibiotika eventuell gegen Tuberkulose behandelt werden können. Aufgrund seines schwierigen Krankheitsverlaufs blieb nur der Entscheid für den Tod», schreibt der Zoo Basel in einer Medienmitteilung.

Der Tötungsentscheid werde gemäss Zolli von einem breiten Netzwerk an Spezialistinnen und Spezialisten getragen und unterstützt. Das Tierärzte-Team des Zoos Basel sei europaweit mit verschiedenen auf Elefanten spezialisierten Veterinärmedizinern im Austausch gewesen.

Tuberkulose ist eine Zoonose. Das bedeutet, dass sie durch Tröpfcheninfektion nicht nur von Tier zu Tier oder von Mensch zu Mensch, sondern auch von Tieren auf Menschen und umgekehrt übertragen werden kann. Die weitere Arbeit mit Tusker wäre gemäss Angaben des Zoos für seine engsten Betreuer risikobehaftet gewesen, obwohl für den Menschen nur gewisse Mykobakterien eine Gefahr darstellen.

Zoo-Direktor Olivier Pagan bedauert, dass das Tier getötet werden musste. Er sei sich jedoch bewusst, dass, wo man mit dem Leben zu tun habe, man sich auch mit dem Tod auseinandersetzen müsse. «Das ist nicht einfach. Deswegen bin ich sehr stolz auf meine Equipe. Solch schwierige Situationen mit hochprofessionellem Einsatz zu meistern, ist nicht selbstverständlich.» Es zeuge davon, dass Fachleute am Werk sind, heisst es in der Medienmitteilung.

Trug er den Erreger seit Jahren in sich?

Eigentlich sollte Tusker bereits ab 2017 im Basler Zoo für Nachwuchs sorgen. Da jedoch durch veterinärmedizinische Untersuchungen festgestellt wurde, dass Tusker vor Jahren Kontakt mit dem Tuberkuloseerreger hatte, wurde sein Umzug nach Basel Anfang 2017 abgesagt.

Tusker kam schliesslich im Frühjahr 2021 in Basel an. Der Transport war sehr aufwändig und die Übersiedlung aus den Niederlanden wurde Monate im Voraus geplant. Für die Reise auf Schweizer Gebiet erhielt der Dickhäuter eine Polizei-Eskorte. Gemäss Angaben des Zollis lebte er sich rasch ein. «Er ist bei den Basler Elefanten der Chef, hat es aber nicht nötig, das zu zeigen. Er spielt sogar mit ihnen, was bei diesen teilweise etwas für Verblüffung sorgt», so Mediensprecherin Tanja Dietrich.

Für Verblüffung und Begeisterung sorgte Tusker bald ebenfalls bei den Zolli-Besucherinnen und -Besuchern. Seine Balancekünste, die er vorführte, indem er riesige Holzbalken waagrecht auf einen Stahlpfahl platzierte, machten ihn auch online zu einem Star. Tusker liebe Herausforderungen und vollführe immer einmal wieder Kunststücke, um sein Publikum zu unterhalten, sagte Zolli-Sprecherin Corinne Moser damals.

Tusker sollte Basel gemäss ursprünglichem Plan bereits im Frühjahr 2023 wieder verlassen. Dies, nachdem er seine Aufgabe, die Basler Elefantenkühe zu begatten, in mindestens einem Fall erfolgreich ausgeführt hat. Ende 2022 bestätigte der Zolli Beobachtungen dieser Redaktion, dass eine Elefantenkuh trächtig ist. Der Nachwuchs wird diesen Winter erwartet.

Nachfragen dieser Redaktion zur geplanten Weiterreise von Tusker nach Spanien, wo er ebenfalls für Nachwuchs sorgen sollte, beantwortete der Zoo in den letzten Monaten ausweichend.

Tusker gilt als einer der erfolgreichsten Zuchtbullen Europas, er ist der Vater von mindestens 17 Elefantenkälbern. Tusker selbst wurde 1992 im südafrikanischen Krüger Nationalpark geboren. Seine Eltern waren wildlebende Elefanten.

