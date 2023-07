Waghalsiges Manöver – Tunnel-Drift bei Rheinfelden endet mit Totalschaden In der Nacht auf Dienstag versuchte sich ein 19-Jähriger an einem Drift mit seinem BMW und wollte sich dabei filmen lassen. Der Stunt endete in der Tunnelwand. Linus Schauffert

Der Unfall ereignete sich im Herrschaftsbucktunnel. Symbolbild: Getty Images

Das Video wäre doch eigentlich ganz cool geworden. So ein Drift in einem Tunnel. Und dann noch mitten in der Nacht. Mit Scheinwerfern, die aufleuchten. Die Betonung liegt auf «wäre». Denn die waghalsige Unternehmung endete mit einem Totalschaden.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, versuchte sich in der Nacht auf Dienstag um 3.45 Uhr ein 19-Jähriger an oben beschriebenem Stunt. Er setzte im Herrschaftsbucktunnel auf der A 98 in Badisch Rheinfelden zu einem Drift an und liess sich dabei filmen. Doch der Fahrer scheiterte dabei «kläglich», wie die Polizei es formuliert, und fuhr mit seinem BMW in die Tunnelwand.

Das Resultat war ein Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden – der Sachschaden beläuft sich auf rund 35’000 Euro. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Auch die Tunnelwand scheint nicht beschädigt worden sein. Der Herrschaftsbucktunnel musste für die Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig in Richtung Minseln gesperrt werden.

