Chaos in Buenos Aires – Tumulte bei Maradonas Totenwache – Polizei setzt Tränengas ein Als trauernde Fans nicht mehr zum Sarg von Diego Maradona dürfen, eskaliert die Situation in Argentiniens Hauptstadt. Die Polizei muss aktiv werden, es gibt Verletzte.

Ausschreitungen bei der Totenwache: Die Beamten müssen Tränengas einsetzen. (Video: www.twitter.com)

Vor der Totenwache für die argentinische Fussballlegende Diego Maradona kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei. Die Beamten schlossen am Donnerstag die Schlange der Trauergäste, die Maradona im Regierungspalast die letzte Ehre erweisen wollten. Enttäuschte Fans griffen daraufhin Beamte an, die Polizei setzte Wasserwerfer ein, wie im Fernsehen zu sehen war.

Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben, sein Sarg wurde in der Casa Rosada im historischen Zentrum von Buenos Aires aufgebahrt. Tausende Anhänger verabschiedeten sich seit den frühen Morgenstunden von ihrem Idol. Nach dem Willen seiner Familie soll Maradona noch am Donnerstag auf einem privaten Friedhof in einem Vorort von Buenos Aires beigesetzt werden, wie lokale Medien berichteten.

DPA/fal