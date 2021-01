Polizeieinsatz auf dem Bruderholz – Türkisches Paar wird aus Notfallstation geworfen Wegen verbaler Streitigkeiten wurde ein Ehepaar aus dem Kantonsspital hinausbeordert und liess sich an einem anderen Ort behandeln. Die beiden Parteien erklären sich. Benjamin Wirth

Ein Ehepaar wurde aus der Notfallstation des Bruderholzspitals geworfen, da es zu Unstimmigkeiten gekommen war. Foto: Nicole Pont

Am Telefon wirkt Fazli Güler ruhig. Wut schwingt in seiner Stimme im ersten Moment nicht mit, Enttäuschung schon eher. Hinter dem 51-jährigen schweizerisch-türkischen Doppelbürger und seiner Frau liegen einige unschöne Tage. Das Ehepaar aus Oberwil – Eltern von drei Kindern – hat sich gemäss eigenen Aussagen noch nie so wertlos behandelt gefühlt wie am vergangenen Wochenende.

Doch was ist passiert? Nachdem sich die beiden von einer angestellten Pflegerin des Bruderholzspitals unfreundlich und rücksichtlos behandelt gefühlt und das zur Sprache gebracht hatten, wurden sie aus der Notfallstation geworfen.