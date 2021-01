Fall Märkli oder Fall Schweizer – «Türkischer Basar» im Fall Märkli In den Händen der Fasnachtsclique handelt es sich um «Spielgeld», in den Händen eines achtjährigen Buben, der im Dorfladen vorspricht, um «Falschgeld». So argumentiert jedenfalls die Baselbieter Regierung. Daniel Wahl

Polizeifotos für die Verbrecherkartei im Fall Märkli lägen gerade noch im Ermessen der Polizei, sagte der Untersuchungsbericht.

Wenn die Regierung informiert, dann ist interessant, was sie in einem Bericht hervorstreicht und was sie verschwinden lässt. «Framing» nennt sich dieser Prozess. Als Landrätin Caroline Mall (SVP) die Zusammenfassung des Untersuchungsberichts im Spielgeld-Fall «Märkli» las, ärgerte sie sich und stellte Regierungsrätin Kathrin Schweizer (SP) zur Rede. Deren Antworten liegen nun vor.

Zur Erinnerung: Ein damals achtjähriger Bub hielt im Mai 2020 einer Kassiererin im Dorfladen von Diegten chinesisches Totengeld, das er an der Fasnacht am Boden aufgelesen hatte, unter die Nase und fragte, ob er damit etwas kaufen könne. Diese Kinderfrage löste eine polizeiliche Untersuchung wegen Falschgeld aus. Man erstellte Täterfotos, Beschlagnahmungsprotokolle und wollte den Vorfall mit dem minderjährigen Buben bis zum 6. Mai 2032 in den Akten behalten. Das Vorgehen der Baselbieter Polizei sorgte weltweit für Schlagzeilen und Empörung.