Nach dem Erdbeben – Türkische Grossmutter darf nicht in die Schweiz reisen – weil ihr Pass unter den Trümmern liegt Ihre Enkelin aus dem Aargau versucht ein Visum für die 83-Jährige zu erhalten. Doch das Schweizer Konsulat stellt sich quer. Nina Fargahi

Zerstörtes Wohnhaus in der türkischen Stadt Hatay. Foto: Keystone

Die junge Aargauerin Gülcan Sefil ist verzweifelt. Sie versucht, ihre 83-jährige Grossmutter aus dem Erdbebengebiet in der Türkei vorübergehend in die Schweiz zu holen. «Sie ist allein dort, und ihr Haus liegt in Schutt und Asche.» Verschüttet worden seien auch ihre Dokumente, die sie aber dringend bräuchte, um in die Schweiz zu reisen. Quasi als Verschnaufpause vom Chaos an der türkisch-syrischen Grenze.