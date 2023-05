Trotz Erdogan-Vorsprung – Türkische Gemeinschaft in Basel gibt Hoffnung nicht auf In der Türkei kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Viele Basler Türken und Kurdinnen hoffen auf einen Sieg des Oppositionsbündnisses – und wollen nochmals kräftig mobilisieren. Oliver Sterchi

Mustafa Atici, Basler SP-Nationalrat mit türkischen Wurzeln, hofft noch immer auf einen Sieg der Opposition in der Stichwahl am 28. Mai. Foto: Kostas Maros

Ja, die Enttäuschung in der türkeistämmigen Gemeinschaft in Basel sei gross, sagt SP-Nationalrat Mustafa Atici am Telefon. Viele hätten sich einen Wandel in der Türkei herbeigesehnt – ja seien sogar regelrecht überzeugt gewesen, dass nun die Zeit dafür gekommen sei.