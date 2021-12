Eröffnung am 17. Dezember – Türen auf für das neue Parking Kunstmuseum Basel erhält in der Innenstadt 350 neue unterirdische Parkplätze. Als Kompensation wurden dafür im Umkreis von rund 500 Metern 214 oberirdische Plätze auf der Allmend aufgehoben. Martin Furrer

Aus Sicherheitsgründen taghell erleuchtet: Das neue Parking Kunstmuseum, das am 11. Dezember mit einem Tag der offenen Tür gefeiert und am 17. Dezember eröffnet wird. Foto: Kostas Maros

Einen Tag der offenen Tür für ein neues Parkhaus – wann hat es das zuletzt in Basel gegeben? Die Stadt geniesst ja nun wirklich nicht den Ruf, speziell autofreundlich zu sein. Umso bemerkenswerter, dass das Parking Kunstmuseum seine Pforten mit einem Publikumsevent öffnet. Am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 16 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, das viergeschossige Bauwerk im Untergrund des St.-Alban-Grabens zu besichtigen. Es gibt geführte Rundgänge und sogar ein Kinderprogramm. Ab Freitag, 17. Dezember, um Mitternacht steht es dann offiziell auch den Automobilisten offen – an 365 Tagen pro Jahr, 24 Stunden am Tag.