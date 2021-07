Erdbeben der Stärke 8,2 – Tsunami-Warnung an der Küste Alaskas Ein starkes Erdbeben vor der Alaska-Halbinsel hat Sorge vor einem Tsunami ausgelöst. Die Urlaubsinseln Guam, Rota, Tinian und Saipan sind bedroht.

Videos zeigen die Folgen des Erdbebens. Video: Twitter/Tamedia

Ein starkes Erdbeben hat sich vor der Südküste des US-Gliedstaates Alaska ereignet. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke mit 8,2 an. Es sei am späten Mittwochabend (Ortszeit) 104 Kilometer südöstlich auf dem auf einer Halbinsel gelegenen Ort Perryville in einer Tiefe von 32 Kilometern aufgetreten. Innerhalb einer halben Stunde habe es in derselben Gegend zwei weitere Beben gegeben, deren Stärken vorläufig mit 6,2 und 5,6 angegeben wurden, teilte USGS weiter mit.

Der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) gab eine Tsunami-Warnung aus. Er sprach zunächst von einer Stärke von 8,1, korrigierte dann ebenfalls auf 8,2, ortete das Beben aber knapp 121 Kilometer südöstlich des ebenfalls auf der Halbinsel gelegenen Ortes Chignik.

Das Beben hat Sorge vor einem Tsunami in Hawaii ausgelöst. Für die US-Inselkette sei eine entsprechende Warnung ausgegeben worden, berichtete die Zeitung «Honolulu Star Advertiser» unter Berufung auf das zuständige Warnzentrum für den Pazifik. Es gab die Stärke des Bebens mit 8,1 an und erklärte, man prüfe eine mögliche Tsunami-Bedrohung für Hawaii.

Das Tsunami-Warnzentrum sprach auch von der Prüfung einer möglichen Bedrohung für die US-Aussengebiete Guam und Amerikanisch-Samoa. Auf Grundlage aller verfügbaren Daten könnte ein Tsunami durch das Beben ausgelöst worden sein, der sogar für weit vom Epizentrum entfernt liegende Küstengebiete zerstörerisch sein könnte, hiess es in der Mitteilung. Den seismischen Daten zufolge könnte das Beben für fast alle in der Region weithin spürbar gewesen sein und leichte bis moderate Schäden verursacht haben.

Hinweise auf Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region.

SDA/ij

