Trotz drohender politischer Verfolgung – Tschetschenische Familie aus Wenslingen soll ausgeschafft werden Eine im Baselbiet lebende Familie muss zurück in ihre Heimat Tschetschenien. Ein privates Komitee will das mit einer Petition und rechtlicher Unterstützung verhindern. Lea Buser

Die Kinder der Familie C. besuchen in Wenslingen den Kindergarten respektive die Primarschule. Foto: Archiv

Vor sechseinhalb Jahren beobachtete der Vater der Familie C. in seinem Heimatdorf eine Hinrichtung – und wurde dabei bemerkt. Innert zwei bis drei Tagen habe die Familie die Flucht ergriffen und Tschetschenien verlassen, erzählt Anna Basler, eine Freundin der in Wenslingen lebenden Familie.