Kolumne Kaltërina Latifi – Tschaikowsky canceln, um der Ukraine beizustehen? 

Ob es nicht angebracht wäre, fragen die einen, ja sogar zwingend notwendig, insistieren die anderen, dass eine Kolumnistin wie ich, mit Schwerpunkt Migration, sich zur aktuellen Lage in der Ukraine äussert, ihre Bestürzung zum Ausdruck bringt ob der Dinge, die dort geschehen, angesichts des Leids, das unschuldigen Menschen angetan wird, und seis nur mit einem einzigen Satz, einem Verweis, einem: Seufzer des Mitleids!

Damit hier kein Missverständnis entsteht, sei klargestellt: Selbstverständlich lehne ich diesen Krieg ab, natürlich bin ich dafür, dass man den Menschen in Not zur Seite steht, ihnen Asyl gewährt, Schutz und Trost spendet. Muss ich diese Selbstverständlichkeit aber auf jeden Fall zu Papier bringen? Muss ich zum Beispiel, was momentan en vogue zu sein scheint, um meine Solidarität zu bekunden, die ukrainische Flagge als Profilbild nutzen?