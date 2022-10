Stewart Rhodes, Gründer der Miliz «Oath Keepers», in einer Aufnahme von 2017. Er steht derzeit vor einem Bundesgericht in Washington wegen aufrührerischer Verschwörung. Er liess vor dem Capitol-Sturm Waffenlager in einem Vorort der Hauptstadt anlegen und hielt eine Schnelleinsatzgruppe bereit.

Foto: Susan Walsh (AP Photo)