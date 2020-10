USA – Trumps lukrative Amtsgeschäfte Präsident Donald Trump gerät oft in ethische Konflikte mit dem Geschäftsmann Trump. Das stört ihn überhaupt nicht. Im Gegenteil: Er nimmt, was er bekommen kann – auch das Geld der Steuerzahler. Claus Hülverscheidt

Donald Trump beim Verlassen des Trump Store in einem Hotel in Las Vegas, das ebenfalls zu seinem Imperium gehört. Foto: Josh Edelson (AFP)

Wer heute etwas vom mächtigsten Mann der Welt will, bemüht sich nicht um einen Termin im Weissen Haus – er checkt als Gast in einem der noblen Hotels, Privat- oder Golfclubs des Geschäftsmanns Donald Trump ein, um dort das Gespräch mit dem Hausherrn oder einem seiner Adlaten zu suchen. Der Präsident, so schrieb jüngst die «New York Times», agiere in den Luxusherbergen als eine Art «Einlasskontrolleur für den Zugang zu seiner eigenen Regierung».

Trump trat die Leitung seiner Unternehmensgruppe, die ihm mit dem Betrieb von Hotels, Clubs, Büro- und Wohngebäuden ein Vermögen von rund drei Milliarden Dollar beschert haben soll, zwar offiziell an seine beiden erwachsenen Söhne Donald Jr. und Eric ab. Aber es gibt Dutzende Berichte, wonach sich der Präsident regelmässig über den Gang der Geschäfte informieren lässt und bei wichtigen Entscheidungen weiter das letzte Wort hat.

Präsident Trump dauernd im Konflikt mit Geschäftsmann Trump

Nach Berechnungen der Bürger für Verantwortung und Ethik (CREW), einer Nichtregierungsorganisation in Washington, ist der Präsident Trump in 1341 Amtstagen genau 3403-mal in einen Interessenkonflikt mit dem Geschäftsmann Trump geraten. 88-mal fanden politische Zusammenkünfte in einer seiner Privatimmobilien statt, 130-mal Lobby-Veranstaltungen. 141 Mitglieder des Kongresses sowie 388 amerikanische und 145 ausländische Regierungsvertreter statteten einem der Hotels oder Clubs einen Besuch ab. Hinzu kamen Dutzende Wahlkampfspendengalas – oft mit dem Hausherrn als Stargast.

Lobbyisten und Gesandte ausländischer Potentaten nächtigen oft in Trump-Hotels. Trump selbst klagt stets, die Präsidentschaft habe seinem Konzern nichts als Einnahmeverluste in Milliardenhöhe beschert. Nichts spricht dafür, dass das stimmt. Nach Angaben der staatlichen Behörde für Regierungsethik ist es vielmehr so, dass die Umsätze des Konglomerats zuletzt mit Werten zwischen 430 und 450 Millionen Dollar pro Jahr weitgehend konstant blieben. Die Frage, was Trump über die Jahre kassierte, ist aber ohnehin nur eine von mehreren. Mindestens ebenso interessant ist: von wem?

Lobbyisten und Geschäftleute sind häufige Gäste

Vom Weissen Haus mit der offiziellen Adresse 1600 Pennsylvania Avenue geht es nach Südosten bis zur Hausnummer 1100 hinunter, einem gewaltigen grau-beigen Gebäude, das mit seinen runden Erkern, den Fensterbögen und dem mächtigen Glockenturm eher an ein Schloss erinnert als an ein Luxushotel. Über dem Eingangsportal leuchtet in goldenen Lettern ein Name: TRUMP. Wer hier schlafen will, zahlt 600 Dollar pro Nacht – oder mehr.

Längst gilt das Trump-Hotel in Washington als eine Art Aussenstelle des Weissen Hauses, als Heimstatt des Gemauschels und der Vetternwirtschaft.

Das können sich die Lobbyisten von Konzernen, saudische Geschäftsleute oder die Abgesandten ausländischer Potentaten leisten. Zu Tausenden mieteten sie sich in den vergangenen Jahren im Trump International Hotel ein, viele von ihnen wohl in der Hoffnung, den Präsidenten gewogen zu stimmen oder aber in der Lobby auf einen Trump-Adlaten zu treffen. Manche, so erinnern sich ehemalige Angestellte, hinterliessen an der Bar oder im Restaurant Rechnungen in vier- und fünfstelliger Höhe, wohl um den Hausherrn zu beeindrucken. Längst gilt das Trump-Hotel in Washington als eine Art Aussenstelle des Weissen Hauses, als Heimstatt des Gemauschels und der Vetternwirtschaft. Trump, der im Wahlkampf einst versprach, den Lobbyisten- und Insider-Filz in Washington zu beseitigen, sei nicht nur mit dem Versuch gescheitert, «den Sumpf trockenzulegen», so die «Times». «Er hat ihn neu erfunden.»

Unternehmen buchen im Hotel, um an Aufträge zu kommen

Auch viele Unternehmen entscheiden sich bei der Suche nach einem Veranstaltungsort vorsichtshalber für ein Präsidentenhotel. Laut Zeitungsbericht zahlte etwa die Investmentbank Morgan Stanley fast 157’000 Dollar für eine Konferenz im Washingtoner Trump International. Die Prüfgesellschaft Deloitte, die sich auch um Regierungsaufträge bewirbt, überwies für eine ähnliche Veranstaltung 348’000 Dollar. Der Telecom-Anbieter T-Mobile buchte CREW zufolge für 195’000 Dollar Dutzende Zimmer in dem Hotel – just zu dem Zeitpunkt, als die Regierung über die geplante Fusion des Unternehmens mit dem Rivalen Sprint beriet.

Manch regelmässiger Besucher wurde später US-Botschafter im Ausland oder Mitglied präsidialer Regierungskommissionen.

2017 empfing Donald Trump den chinesischen Staatschef Xi Jinping in seinem Mar-a-Lago-Resort in Florida. Foto: Carlos Barria/File Photo

Noch näher kommen Unternehmer und Top-Lobbyisten ihrem Präsidenten in dessen exklusiven Clubs, dem Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, etwa und – vor allem – dem Mar-a-Lago-Resort in Palm Beach, Florida, wo Trump regelmässig absteigt. Auf der Mitglieder- und Gästeliste des Clubs finden sich laut «Times» neben Unternehmern, Parteigängern und Prominenten auch die Namen ausländischer Spitzenpolitiker, eines chinesischen Milliardärs und eines serbischen Prinzen. Manch regelmässiger Besucher wurde später US-Botschafter im Ausland oder Mitglied präsidialer Regierungskommissionen, andere verhandelten in den bequemen Clubsesseln mit einem Privatanwalt Trumps über Staatsgeschäfte.

Mehr als 200 Firmen bekamen US-Steuergelder

Mehr als 200 Firmen und Interessengruppen, die Zimmer beim Geschäftsmann Trump buchten, kassierten dem Bericht zufolge zugleich oder später US-Steuergelder. Umgekehrt sollen manche Lobbyisten auch Hinweise aus Trumps Dunstkreis erhalten haben, dass sie Mitglied eines Clubs werden sollten, wenn sie etwas erreichen wollten. Der australische Unternehmer Anthony Pratt, ebenfalls Mitglied des Mar-a-Lago, brüstete sich gar öffentlich, er habe den Standort für eine neue Fabrik danach ausgesucht, in welchem US-Bundesstaat Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2020 unbedingt bei den Bürgern punkten müsse. Er entschied sich für das hart umkämpfte Pennsylvania.

An fast 400 Tagen zahlte der amerikanische Steuerzahler dem Geschäftsmann Trump die Zimmermiete für die Unterbringung etwa der Sicherheitsbeamten.

Seit Trump im Amt ist, verbrachte er fast jeden dritten Tag in einer seiner Freizeitanlagen. Das bräuchte niemanden zu scheren, wenn er denn allein reiste. Der Regierungschef der USA hat jedoch stets einen ganzen Tross aus Personenschützern und Mitarbeitern im Schlepptau, die ebenfalls untergebracht werden müssen. An fast 400 Tagen also zahlte der amerikanische Steuerzahler dem Geschäftsmann Trump die Zimmermiete für die Unterbringung etwa der Sicherheitsbeamten.

Secret Service bucht vorbeugend Zimmer

Nach Recherchen der «Washington Post» sollen Trump-Hotels den Spezialpolizisten Preise von bis zu 650 Dollar pro Raum berechnet haben, in Bedminster waren es für ein kleines Ferienhäuschen 17’000 Dollar im Monat. Im Mar-a-Lago buchte der Secret Service sogar vorbeugend Zimmer – für den Fall, dass sich der Präsident spontan zu einem Besuch entscheidet. Eine Trump-Anlage in Schottland verlangte von Agenten eine «Möbelumräumgebühr» in Höhe von 1300 Dollar, weil diese es zum Schutz des Präsidenten für nötig gehalten hatten, die Zimmereinrichtung zu verändern. Insgesamt, so die Zeitung, flossen auf diesem Weg bisher mindestens 900’000 Dollar aus der Staatskasse in die Schatulle der Trump Organization.

Trump ist auch als Lobbyist in eigener Sache tätig. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten etwa wollte er zunächst im Trump National Doral Miami abhalten – eine Idee, die der Präsident nur nach massiven öffentlichen Protesten verwarf. Vizepräsident Mike Pence hielt er an, während eines offiziellen Besuchs in der irischen Hauptstadt Dublin in einem Trump'schen Golfclub abzusteigen – obwohl dieser 300 Kilometer entfernt am anderen Ende des Landes liegt.