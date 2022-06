Ex-Präsident kalkulierte messerscharf – Trumps harte Verhandlungen kosten Boeing ein Vermögen Donald Trump bestellte eine neue Präsidenten-Maschine bei Boeing. Doch am liebsten würde die Firma aus dem Prestigeprojekt aussteigen. Das Flugzeug macht nur Ärger. Walter Niederberger

Ihre Nachfolgerin bereitet Probleme: Die aktuelle Air Force One hebt ab und bleibt noch länger im Dienst. Foto: Carlos Osorio (Keystone)

Die Ankündigung war alles andere als bescheiden: «Air Force One wird unglaublich sein», sagte Donald Trump vor vier Jahren, als er mit Boeing einen Vertrag über die Produktion des neuen Präsidentenflugzeugs unterschrieben hatte. Boeing-Chef Dennis Muilenburg erklärte stolz, «das fliegende Weisse Haus» bauen zu dürfen. «Präsident Trump hat im Namen des amerikanischen Volkes einen guten Deal ausgehandelt.»

Wie recht Muilenburg behalten sollte. Sein Nachfolger Dave Calhoun bereut es mehr denn je. Das Projekt ist nicht nur finanziell ein Flop, es bietet wegen des von Trump gewünschten Anstrichs auch technische Probleme und dürfte im besten Fall drei Jahre verzögert werden, warnt das Government Accountability Office in einem Bericht an den Kongress.

Der Grund ist in der komplexen Technik des Projektes zu sehen, für die derzeit nicht genügend qualifiziertes Personal gefunden werden könne. Boeing ist nicht der einzige Industriekonzern, der von ähnlichen Problemen mit dem angespannten Arbeitsmarkt berichtet. Das Projekt Air Force One stellt aber heikle Anforderungen. Die Techniker und Ingenieure müssen besonders zuverlässig sein, da die Air Force One als fliegende Festung gebaut wird und strikten Geheimhaltungsvorschriften unterstellt ist.

Zusätzlich müssen sich Mitarbeiter Drogentests unterziehen. Das ist nach zwei Jahren Covid-Lockdowns ein hohes Hindernis, wie das landesweit tätige medizinische Testlabor, Quest Diagnostics, herausgefunden hat. Letztes Jahr fielen 4,6 Prozent alles Drogentests von Stellensuchenden positiv aus. Dies ist die höchste Zahl in 20 Jahren. Der Arbeitskräftemangel hat viele Firmen gezwungen, die Schwelle zu senken und Erwerbstätige mit einem positiven Marihuana-Test einzustellen. Amazon verzichtet seit letztem Jahr sogar ganz auf Drogentests für Lagerhaus-Angestellte.

Ein teurer Farbwunsch

Boeing kann sich das nicht leisten. Als vor zwei Jahren leere Tequila-Flaschen in einer der künftigen Air-Force-One-Maschinen gefunden wurden, musste sich Boeing vor dem Kongress erklären und eine bessere Aufsicht versprechen. Dennoch wurde später noch einmal eine leere Tequila-Flasche gefunden, diesmal angeblich ohne Bezug zum Air-Force-One-Projekt.

Gebaut werden zwei Air-Force-One-Maschinen, und Boeing ist bereits tief in den roten Zahlen. Zwar hatte Trump den Preis auf 3,9 Milliarden nach unten verhandelt, doch liegen die Kosten nun schon bei über 5 Milliarden Dollar. Anders als bei üblichen Aufträgen der Regierung kann der Konzern diesmal nicht die hohle Hand machen. Trump verpflichtete Boeing vielmehr dazu, alle Mehrkosten selbst zu tragen. Nachschüsse durch die Steuerzahler kämen nicht infrage, sagte Trump, nachdem er den Preis um «über eine Milliarde Dollar» gedrückt hatte.

Ex-US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania winken von der Air Force One. Foto: Stefani Reynolds (Keystone)

Das heisst für Boeing, die Kosten für die Lieferengpässe, den Personalmangel und den Sonderwunsch von Trump nach einem neuen Farbanstrich zu übernehmen. Denn das Hellblau-Weiss der bestehenden Maschinen soll durch ein patriotisches Rot-Weiss-Blau abgelöst werden. «Baby Blue passt nicht zu uns», so Trump.

Aber sein Wunsch nach einem dunkelblauen Anstrich der Unterseite der Maschinen hat den Nachteil, dass der dunkle Anstrich die Temperaturen im Innern der Maschine erhöht und zusätzliche Isolationen erfordert. Betroffen ist namentlich die Verdrahtung, schreibt der Rechnungshof der Regierung. «Die Verdrahtung stellt ein besonderes Risiko dar, weil über 320 Kilometer Leitungen – fast doppelt so viel wie in einer kommerziellen 747-Maschine – gelegt werden müssen.»

Jahrelange Verspätung

Dieses Problem hätte Boeing-Konzernchef Calhoun nicht auch noch gebraucht. Sein Vorgänger Muilenburg wurde 2019 nach dem Absturz von zwei 737-Max-Maschinen entlassen, und Calhoun übernahm mit dem Auftrag das Ruder, das Vertrauen der Kunden und Aktionäre zurückzugewinnen.

Laut dem Boeing-Chef setzte sich die Firma mit dem Vertrag Risiken aus, die das Unternehmen wahrscheinlich nicht hätte übernehmen sollen.

Zwar fliegen inzwischen über 30 Airlines die nachgebesserte 737-Max-Maschine ohne Zwischenfälle. Dennoch wird es nach Ansicht von Branchenexperten noch Jahre dauern, bevor Boeing den Ruf des krassen Missmanagements ablegen kann. Gelungen ist das bisher nicht: Boeing hat seit 2019 zwei Drittel des Marktwertes an der Börse verloren. Für Calhoun ist im Rückblick klar, dass der Auftrag ein Fehler war. Der Vertrag mit Trump «setzte Boeing Risiken aus, die wir wahrscheinlich nicht hätten übernehmen sollen».

Die neue Air Force One wird nicht wie geplant 2024, sondern im besten Fall 2026 oder 2027 startklar sein. Somit müssen die über 30 Jahre alten bestehenden Maschinen erneut nachgerüstet werden.

Präsident Joe Biden verlässt die Air Force One. Foto: Patrick Semansky (Keystone)

Die neuen Maschinen haben noch einen Nachteil: Sie können im Unterschied zu bestehenden Air Force One während des Flugs nicht nachgefüllt werden. Dafür verbrauchen die Triebwerke weniger Treibstoff. Die Air Force schätzt, dass während der Lebensdauer von 30 Jahren 1,9 Milliarden Dollar an Treibstoffkosten gespart werden können.

