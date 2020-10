«Fake» und «parteiisch» – Trump zankt sich öffentlich mit Journalistin US-Präsident Donald Trump hat ein Interview mit dem US-Sender CBS abgebrochen. Nun droht er damit, einen Mitschnitt vorzeitig zu veröffentlichen.

Bezeichnet das CBS-Interview als «Fake» und «parteiisch»: US-Präsident Donald Trump. (19. Oktober 2020) Reuters/Carlos Barria Nun droht Trump, Teile des Interviews vorab zu veröffentlichen. Reuters/Kevin Lamarque Moderatorin Lesley Stahl im Weissen Haus. Screenshot Twitter 1 / 5

Darum gehts Infos einblenden Ein Interview mit der renommierten Journalistin Lesley Stahl endete mit dem vorzeitigen Abgang von US-Präsident Donald Trump.

Nun droht er dem TV-Sender CBS mit der vorzeitigen Ausstrahlung von Mitschnitten.

Trump bezeichnet das Interview als «Fake» und «parteiisch».

Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump ein TV-Interview vorzeitig abgebrochen. Das teilte der Fernsehsender CBS am Dienstagabend mit. Trump drohte auf Twitter damit, einen Mitschnitt noch vor dem geplanten Ausstrahlungstermin am kommenden Sonntag selbst zu veröffentlichen. Er kritisierte das mit der renommierten Journalistin Lesley Stahl für die CBS-Sendung «60 Minutes» geführte Gespräch als «Fake» und «parteiisch». Vor der Wahl sollte das Interview Teil einer «60 Minutes»-Sonderausgabe über den Republikaner Trump und seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden an diesem Sonntag sein.

Trump sprach von einem «furchtbaren Eingriff» in die Wahl am 3. November. Bei einem Wahlkampfauftritt am Dienstagabend in Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania schien er CBS zu drohen. «Ihr müsst Euch anschauen, was wir mit 60 Minutes machen. Ihr werdet einen solchen Kick daraus bekommen», sagte der Präsident vor jubelnden Anhängern. «Lesley Stahl wird nicht glücklich darüber sein.» Bereits zuvor hatte Trump ein kurzes Video auf Twitter veröffentlicht, zu dem er schrieb: «Lesley Stahl von 60 Minutes ohne Maske im Weissen Haus nach ihrem Interview mit mir. Da kommt noch viel mehr.»

Trump, der zu Monatsbeginn selbst an Covid-19 erkrankte, trägt fast nie einen Mund-Nasen-Schutz. Zudem hat er wiederholt nachweislich falsche Aussagen über Gesichtsmasken und das Coronavirus verbreitet. Medien, die kritisch über ihn berichten, bezeichnet der US-Präsident als «Volksfeinde» und ihre Berichte als «Fake News». Regelmässig wirft er US-Medien vor, diese würden Biden nicht annähernd so hart angehen wie ihn.

SDA/chk