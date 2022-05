Vorwahlen in den USA – Trump verteidigt mutmasslichen Grapscher Heute findet der erste Stimmungstest für Trumps Kandidaten in den amerikanischen Vorwahlen statt. In letzter Minute ist der frühere Präsident in einen Fettnapf getreten. Fabian Fellmann aus Washington

Donald Trump greift in Nebraska in einen spannenden Wahlkampf ein – und verteidigt dabei seinen Kandidaten, gegen den schwere Vorwürfe laut geworden sind. Foto: Scott Olson (AFP)

Ausgerechnet dieser Versprecher hätte Donald Trump nicht über die Lippen kommen dürfen. «Wir unterstützen J.P., richtig? J.D. Mandel, und es läuft toll für ihn», sagte er am Sonntag an einer Wahlkampfrallye vor Tausenden Anhängern. Trump vermischte dabei die Namen der beiden Erzrivalen unter den Republikanern in Ohio, J.D. Vance und Josh Mandel.