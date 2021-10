Auftritte und Interviews – Trump testet seine politische Potenz Amerikas Ex-Präsident kann 2024 kaum erwarten. Die Anti-Trump-Strategie der Demokraten bekundet dagegen Mühe. Martin Suter

In Iowa ist Donald Trump populärer denn je, selbst unter Parteilosen : Der damalige Präsident im Oktober 2020 in Des Moines. Foto: Alex Edelman (AFP)

Nicht einmal neun Monate nach seinem Auszug aus dem Weissen Haus macht Donald Trump Anstalten, 2024 die Macht zurückgewinnen zu wollen. Gestern begab er sich in den wichtigen ersten Vorwahlstaat Iowa und trat auf einem Messegelände in der Hauptstadt Des Moines vor begeisterten Anhängern auf. In Interviews gibt er sich begierig auf eine Revanche, da er seine Niederlage vom November 2020 weiterhin nicht anerkennt.

Obwohl aus den grossen sozialen Medien verbannt, geniesst Trump nach wie vor riesige Aufmerksamkeit: Viele der auf Facebook meistgeteilten Artikel in den USA handeln noch immer von ihm. Das kann Trump in seiner Überzeugung nur bestärken, dass sich in Washington alles um ihn dreht.

53 Prozent der Menschen in Iowa haben eine gute Meinung von Trump.

In Iowa testen die Ambitioniertesten unter den Republikanern gern ihre innerparteilichen Chancen. Ex-Vizepräsident Mike Pence war schon dort, ebenso Gouverneurin Kristi Noem aus South Dakota und Tom Cotton, Senator aus Arkansas. Doch in dem mittelwestlichen Agrarstaat ist Trump populärer denn je, selbst unter Parteilosen. Nach einer Umfrage von dieser Woche haben 53 Prozent der Menschen in Iowa eine gute Meinung von Trump und nur 45 eine schlechte. Zum Vergleich: Präsident Joe Bidens Amtsführung billigen hier bloss 31 Prozent.

Demokraten nervös vor Wahl in Virginia

Kann Trump seine verbliebene Anhängerschaft ausbauen, könnte es für die gegnerischen Demokraten schwierig werden, ihre Kongressmehrheiten in den Wahlen vom nächsten Jahr erfolgreich zu verteidigen. Entsprechend heftig wurde Trump in den letzten Tagen auf den verschiedensten Ebenen und Kanälen angegriffen.

Man schalt ihn einen Autokraten, Aufständischen, unternehmerischen Versager, Umweltfeind und Lüstling. Die Vorwürfe wurden wie folgt belegt:

Autokrat: Ein demokratischer Senatsbericht breitete aus, wie Trump im Januar das Wahlergebnis mit einer Umbesetzung des Justizministeriums umzukehren erwog, was er dann aber nicht tat.

Aufständischer: Vier enge Mitarbeiter Trumps erhielten unter Strafandrohung Vorladungen der Kommission, die im Repräsentantenhaus den Capitol-Sturm vom 6. Januar untersucht. Mindestens einer von ihnen, Ex-Berater Steve Bannon, will dem Geheiss keine Folge leisten.

Unternehmerischer Versager: Gemäss einem Verwaltungsbericht erwirtschaftete das Trump-Hotel in Washington zwischen 2016 und 2020 trotz aller Zuwendungen aus ausländischen Quellen einen Betriebsverlust von 74 Millionen Dollar.

Umweltfeind: Biden beschloss, Trumps Verkleinerung von zwei Nationalparks rückgängig zu machen.

Lüstling: Laut ihren eben veröffentlichten Memoiren musste die frühere Pressesekretärin Stephanie Grisham im Weissen Haus eine junge Mitarbeiterin auf Distanz halten, weil der Präsident sich für sie «unüblich interessierte».

Die intensive Anti-Trump-Strategie der politischen Gegner ist jedoch kein sicheres Rezept. Dass sie vielleicht nicht greift, könnte sich am 2. November in Virginia zeigen, wo der Demokrat Terry McAuliffe in den Wahlen zum Gouverneur Mühe bekundet, in das von ihm früher schon gehaltene Amt zurückzukehren.

Ex-Gouverneur Terry McAuliffe (links) debattiert Ende September mit dem Republikaner Glenn Youngkin in Alexandria, Virginia. Foto: Win McNamee (Getty Images/AFP)

McAuliffe geisselte den republikanischen Gegner Glenn Youngkin als Trumpisten, doch das zog in den letzten Wochen immer weniger. Neben dem Aufruhr von Eltern gegen kritische Rassentheorie an örtlichen Schulen zieht McAuliffe hinab, dass Biden, der oberste Demokrat, auch national in ein tiefes Popularitätsloch abgesackt ist. Die zwei Kandidaten liegen inzwischen fast gleichauf.

Das Wahlergebnis von Virginia könnte Trumps Entscheidung nachhelfen. Für eine definitive Bekanntgabe eines allfälligen Comebacks kann er sich aber Zeit lassen.

