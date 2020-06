Nach Sturz von Statuen – Trump sagt Golf-Wochenende wegen «Anarchisten» ab Der US-Präsident will in Washington bleiben und sicherstellen, dass «Recht und Ordnung» durchgesetzt werden. Trump unterzeichnete zudem eine Verfügung, um Denkmäler zu schützen.

Donald Trump hat ein geplantes Golf-Wochenende in seinem Club in New Jersey abgesagt.

Er bleibe in Washington, um sicherzustellen, dass «Recht und Ordnung» durchgesetzt würden, schrieb er.

Trump unterzeichnete ausserdem eine Verfügung, um Denkmäler zu schützen.

Nach dem Sturz von Statuen bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA hat US-Präsident Donald Trump sein geplantes Golf-Wochenende in seinem Club in New Jersey abgesagt. Dies teilte Trump am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter mit.

Die «Brandschatzer, Anarchisten und Plünderer» seien zwar weitgehend gestoppt worden. Er werde aber sicherstellen, dass die Gemeinschaften sicher blieben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.

Trump unterzeichnete nach Angaben des Weissen Hauses ausserdem eine Verfügung, um Denkmäler zu schützen. Er drohte bei Verstössen mit «langen Gefängnisstrafen». Schon jetzt kann die Beschädigung von Regierungseigentum mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden.

