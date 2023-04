New Yorker Behörden: Gewalt wird nicht toleriert

Die Polizei sieht kurz vor der Ankunft des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York bisher keine «konkreten Bedrohungen». «Die New Yorker Bürger müssen in den nächsten zwei Tagen mit einer erhöhten Polizeipräsenz in Teilen der Stadt und mit zeitweiligen Strassensperrungen rechnen», sagte die New Yorker Polizeichefin Keechant Sewell am Montag mit Blick auf die Anklageverlesung im Fall Trump am Dienstag. «Ich möchte alle daran erinnern, dass Gewalt und Zerstörung nicht Teil einer legitimen, rechtmässigen Meinungsäusserung sind.»

Auch der New Yorker Bürgermeister Eric Adams warnte mögliche Demonstranten davor, gewalttätig zu werden. «Auch wenn es einige Aufwiegler geben mag, die morgen in unsere Stadt kommen wollen, ist die Botschaft klar und einfach. Kontrolliert euch», sagte er. New York sei kein «Spielplatz für unangebrachte Wut». «Wie immer werden wir keine Gewalt oder Vandalismus jeglicher Art dulden, und wenn jemand bei einem gewalttätigen Akt erwischt wird, wird er festgenommen und zur Rechenschaft gezogen», mahnte Adams. Adams verwies auf die radikale Abgeordnete und Trump-Getreue Marjorie Talyor Greene, die für Dienstag zu Protesten in der Metropole aufgerufen hat.

Sie dulden keinen Krawall: New Yorks Bürgermeister Eric Adams und seine Polizeichefin Keechant Sewell informieren die Medien und die Öffentlichkeit. Foto: Spencer Platt (Getty Images/AFP/3. April 2023)

Das Weisse Haus betonte, die Situation in New York sehr genau zu beobachten. «Wir werden vorbereitet sein, falls sich ein Bedarf ergeben sollte», sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Gewalt habe in den Vereinigten Staaten keinen Platz, friedlicher Protest hingegen schon. (SDA)

