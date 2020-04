Die Gäste bleiben weg – Trump-Imperium spürt die Krise In seiner fragwürdigen Doppelrolle als Präsident der USA und als Firmenchef versucht Donald Trump, der Deutschen Bank finanzielle Zugeständnisse abzupressen. Walter Niederberger

Weil Hotels, Casinos und Golfplätze geschlossen sind: Donald Trump fallen aktuell täglich 680’000 Dollar weg. Foto: Shawn Thew (Keystone)

Es war nur eine Frage der Zeit, dass der US-Präsident von seiner Weigerung, Geschäft und Politik zu trennen, eingeholt würde. Das Coronavirus hat es getan. Der Wirtschaftskollaps infolge der Pandemie traf ihn und seine Familie hart. 17 Hotels, Casinos und Golfplätze in den USA, in Irland und Schottland mussten die Türen schliessen. Die anderen Establishments erwirtschaften nur noch einen Bruchteil des früheren Umsatzes.

1500 Angestellte haben die Trumps bereits entlassen. Doch das genügt nicht, um die Kosten unter Kontrolle zu halten. Denn mit jedem Tag brechen dem Trump-Imperium Einnahmen von rund 680’000 Dollar weg. Das ist der Cashflow, der die laufenden Kosten decken sollte, und es sind auch die Mittel, um die ausstehenden Schulden von 354 Millionen Dollar bei der Deutschen Bank zu bedienen.

Die Bank ist die letzte, die dem Familienclan bis heute noch Geld leiht. Das rächt sich, nachdem die Trumps in den letzten Tagen um einen Aufschub der Zinszahlungen ersucht haben. Eric Trump, Sohn des Präsidenten, sieht darin kein Problem. «Dieser Tage arbeiten alle zusammen. Mieter arbeiten mit Vermietern, und Vermieter arbeiten mit Banken. Die ganze Welt arbeitet zusammen, um die Pandemie zu bewältigen», so Trump gegenüber der «New York Times».

Das mag sein, doch die Darlehen, um die verhandelt wird, sind vom Präsidenten persönlich garantiert, und das bringt die Bank in eine delikate Zwangslage. Trump musste seit 2012 bei der Bank wegen seiner langen Geschichte als Bankrotteur sein Vermögen als Pfand hinterlegen. Diese Garantie gilt für vier Darlehen für das Luxushotel in Washington, Treffpunkt der republikanischen Drahtzieher, für den Golfplatz Doral in Miami sowie das Hotel in Chicago.

Deutsche Bank in der Bredouille

Sollte also Trump nicht in der Lage sein, die Schulden zu bedienen, so könnte die Bank auf sein Vermögen zugreifen. Dies aber dürfte sie kaum wagen. Setzt sie das Durchgriffsrecht durch, ist sie sich der öffentlichen Pressionen sicher. Einen Disput kann sich die angeschlagene Bank gerade in den USA, wo gegen sie ermittelt wird, nicht leisten. Sollte die Bank anderseits Zugeständnisse machen, setzt sie sich dem Verdacht aus , persönliche Gefälligkeiten zu machen, weil der Kunde der US-Präsident ist.

Der Interessenkonflikt hat diese Woche auch die Demokraten aufgeschreckt. Vier Senatoren unter Führung von Elizabeth Warren wollen von der Bank wissen, ob Trump ungehörig Druck mache. «Es stellt sich die Frage, ob die Deutsche Bank die Trump-Organisation gegenüber anderen Firmen bevorzugt behandelt und ob die Regierung im Gegenzug geneigt ist, der Bank regulatorische Vorteile zu gewähren. Und wird der Präsident die Deutsche Bank abstrafen, sollte sie finanzielle Gefälligkeiten ablehnen», heisst es in einem Brief an die Bank. Mit regulatorischen Vorteilen ist die strafrechtliche Ermittlung des US-Justizministeriums gegen die Bank gemeint, die klären soll, ob die Bank in Geldwäscherei – unter anderem mit Trump-Schwiegersohn Jared Kushner – involviert gewesen ist.

Keine neuen Kredite für Trump-Clan

Der Brief hat eine wunde Stelle getroffen, wie die Reaktion der beiden Trump-Söhne zeigt. «Die Welt befindet sich mitten in einer der grössten Krisen der Geschichte», so Eric und Donald Jr. «Das ganze Land steht still, die Leute können nicht mal einkaufen. Dies ist geschmacklos, doch das amerikanische Volk hat die grenzenlose Parteilichkeit durchschaut.» Die Deutsche Bank sagt, sie sei nach wie vor einer Kooperation mit den Ermittlungsbehörden verpflichtet. Bisher allerdings weigerte sie sich, die Unterlagen zu Trump offenzulegen, wie die Demokraten gefordert haben.

Dass die Bank jedoch in die Interessenkonflikte des Präsidenten verwickelt werden könnte, wurde dem Management nach der Wahl 2016 sofort klar. Die Bank erwog, die Rückzahlung der Kredite bis 2025 – nach einer möglichen zweiten Amtszeit von Trump – zu erstrecken. Sie entschied dagegen, wie Bloomberg News herausfand, und beschloss dafür, dem Trump-Clan keine neuen Kredite mehr zu gewähren.