Mögliche Präsidentschaftskandidatur – Trump: «Ich werde es wahrscheinlich wieder tun müssen» Bei einer Kundgebung in Texas gibt der ehemalige Präsident einen deutlichen Hinweis darauf, dass er 2024 erneut kandidieren könnte. Claudia Koestler Portland

Er will wohl wieder ins Weisse Haus: Donald Trump hat bei einer Kundgebung in Texas einen deutlichen Hinweis darauf gegeben, ob er sich 2024 noch einmal zur Wahl stellt. Foto: Brandon Bell (Getty/Keystone)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei einer Kundgebung in Texas seine bisher deutlichste Andeutung gemacht, dass er in zwei Jahren erneut kandidieren könnte. Er sagte seinen Anhängern: «Ich werde es wahrscheinlich wieder tun müssen.» Im Original: «I will probably have to do it again.»

«Ich habe zweimal kandidiert. Ich habe zweimal gewonnen. Beim zweiten Mal habe ich viel besser abgeschnitten als beim ersten Mal», sagte Trump am Samstagabend in Robstown, Texas, wo er eine Rede hielt, um die Kandidaten der Republikanischen Partei bei den Kongresswahlen zu unterstützen.

«Ich habe 2020 Millionen von Stimmen mehr bekommen als 2016 und ebenso mehr Stimmen als jeder amtierende Präsident in der Geschichte unseres Landes bei Weitem. Und jetzt, um unser Land wieder erfolgreich, sicher und glorreich zu machen, werde ich es wahrscheinlich wieder tun müssen», zitieren ihn mehrere Medien, darunter die «New York Post» und der Nachrichtensender «NewsNation Prime».

Später in der Rede bezog sich der 45. Präsident auf die «schweigende Mehrheit» der Wähler, die ihn 2016 ins Weisse Haus gebracht habe, und sagte, sie sei «stärker als je zuvor zurück». Trump sagte: «Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese unglaubliche Reise, auf der wir uns gemeinsam befinden, hat gerade erst begonnen.»

Der erste öffentliche Auftritt seit der Vorladung

Trumps Auftritt bei der Kundgebung in Südtexas war sein erster in der Öffentlichkeit, seit der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht, ihn vorgeladen hat, um unter Eid auszusagen und Dokumente zu übergeben.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden von der Demokratischen Partei hat sich noch nicht selbst öffentlich dazu geäussert, doch auch bei ihm verdichten sich die Hinweise auf eine neuerliche Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst 2024. Seine Entscheidung will er erst nach den am 8. November anstehenden Zwischenwahlen («Midterms») offiziell machen. «Wenn das im November erledigt ist, werde ich eine Entscheidung treffen», sagte Biden kürzlich dem US-Sender CNN.

Auf die Frage, ob er glaube, dass er der einzige Demokrat sei, der eine hypothetische Wahl gegen den ehemaligen US-Präsidenten und Republikaner Trump gewinnen könnte, sagte Biden: «Ich glaube, dass ich ihn noch einmal schlagen kann.»

