Kommentar zu den USA – Trump gehört entmachtet und vor ein Gericht gestellt In den letzten Tagen seiner Amtszeit erweist sich der 45. Präsident der USA definitiv als Gefahr für die Demokratie. Meinung Markus Wüest

Washington D.C., 6. Januar 2021, Mitte Nachmittag. Der Pöbel hat das Capitol gestürmt. Foto: Alex Edelmann/AFP

Die Szenen, die sich am Mittwochnachmittag in Washington abspielten, spotten jeder Beschreibung. Ein Mob in den Regierungsgebäuden einer der ältesten Demokratien der Welt. Präsident Donald Trump aber blieb stumm. Es war Joe Biden, President-elect, der sich zuerst öffentlich zu Wort meldete. In einer kurzen Ansprache, die sehr staatsmännisch war, gravitätisch, erinnerte er seinen Opponenten daran, den Eid, den er bei der Amtseinführung auf die Verfassung geschworen hatte, einzuhalten.

Zum Schluss der knapp siebenminütigen Ansprache zitierte Biden zweimal Abraham Lincoln. Das kann kein Zufall sein. Lincoln war der Präsident der Vereinigten Staaten während ihrer bislang dunkelsten Stunden. Der Amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 forderte insgesamt rund 600’000 Tote. Den Sezessionisten aber gelang es damals im Gegensatz zur Meute am 6. Januar 2021 nie, Washington zu stürmen, geschweige denn das Capitol.

Kurz darauf wurde auf CNN ein, mittlerweile gesperrtes, kurzes Video von Trump eingespielt, in dem er seine Leute zurückrief. Sie zwar zum Gewaltverzicht aufforderte, aber im nächsten Satz noch einmal wiederholte, was er früher an jenem Tag bei seiner Rede mehrfach behauptet hatte: Die Präsidentschaft sei ihm gestohlen worden.

Trump spritzt Benzin ins Feuer.

Der Moderator von CNN beschrieb dies so: Trump komme ihm wie einer vor, der ein Scheit aus dem Feuer hole und mit der anderen Hand Benzin reinspritze.

Nun wird in den USA diskutiert, ob der 25. Verfassungszusatz zur Anwendung kommen sollte. Damit könnte ein kranker oder psychisch angeschlagener Präsident entmachtet werden. Karl Racine, der Generalstaatsanwalt von Washington D.C., hat seine Meinung ohne Wenn und Aber kundgetan: Vizepräsident Mike Pence müsse diesen Prozess jetzt einleiten.

Ja! Unbedingt! Donald Trump hat das Volk aufgehetzt und verleugnet die Richtigkeit einer demokratischen Wahl, die zuvor vor allen gerichtlichen Instanzen als korrekt befunden wurde. Er bricht also – wie Biden sagt – die Verfassung. Er gehört sofort entmachtet und vor ein Gericht gestellt.

Trump hat aktuell aber immer noch die Kontrolle über das Atomarsenal der US-Streitkräfte, er sitzt immer noch im Weissen Haus, seine Macht ist nicht zu unterschätzen, und die zwölf Tage bis zur offiziellen Amtseinführung von Joe Biden bieten viel – zu viel – Zeit, noch mehr Benzin ins Feuer zu giessen.

Joe Biden sagte, an die Aufständischen gerichtet: «It must end – now!» Das gilt aber auch, was die Herrschaft von Trump angeht: «Es muss aufhören – jetzt!»