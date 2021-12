«Los Emol» – der BaZ-Podcast – Trudi Hartmann, die Seele der Rheingasse Seit über einem halben Jahrhundert führt Trudi Hartmann ihren legendären Kiosk in der Rheingasse. Im BaZ-Podcast verrät sie, wie sie mit schwierigen Kunden umgeht – und warum sie in der verkehrsberuhigten Gasse trotzdem einen Platz für ihr Auto gefunden hat. Martin Furrer

Hat Gauner und grossherzige Menschen kennen gelernt: Trudi Hartmann (83) in ihrem Kiosk an der Rheingasse, neben dem Hotel Krafft. Foto: René Häfliger

Eine Basler Institution ist sie, sie hatte schon einen Auftritt in der Fernsehsendung «SRF bi de Lüt» und in «Persönlich» bei Radio SRF. Man nennt sie auch «die Seele der Rheingasse»: Trudi Hartmann steht trotz ihrer 83 Jahre noch täglich hinter dem Tresen ihres Kiosks beim Hotel Krafft, den sie einst als 29-Jährige übernahm. Wer wie sie über ein halbes Jahrhundert lang eine nicht immer einfache Kundschaft bedient, kann im Gespräch mit René Häfliger und BaZ-Redaktor Martin Furrer einiges erzählen – von Menschen, die bei ihr anschreiben lassen, weil sie knapp bei Kasse sind, von kleinen Gaunern, aber auch von grossherzigen Leuten, die ihr sogar einen Parkplatz in der Nähe des Kiosks verschafft haben.

