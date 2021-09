Kolumne von Anita Fetz - Trotzdem: Afghanistan braucht humanitäre Hilfe

Unter den Auswirkungen der Machtübernahme durch die Taliban leidet vor allem die afghanische Bevölkerung. Foto: keystone-sda.ch

Vor einem Monat sind die US-Truppen und ihre Nato-Verbündeten aus Afghanistan abgezogen und haben Tausende von Menschen, die sie unterstützt hatten, im Stich gelassen. Die Bekehrungsmission «Nation Building» ist kläglich gescheitert. Nach dem Terroranschlag in New York 2001 riefen die USA den Bündnisfall aus. Daraufhin nannte die Nato als Kriegsziele gegen Afghanistan: das Töten von versteckten Terroristen, die Eliminierung der Korruption, die Bekämpfung des Opiumhandels und die Befreiung der Frauen.

Getötet wurden gemäss UNO circa 160’000 Zivilistinnen und Zivilisten, viele von unbemannten Drohnen, Hunderttausende wurden in die Nachbarländer vertrieben. Am korruptesten waren die mit der Nato verbündeten Warlords und die Regierungen in Kabul. Heute sind die Taliban zurück, sie kontrollieren 90 Prozent des internationalen Opiumhandels und verfügen nun auch über modernste US-Waffen.