Weinjahrgang 2021 – Trotz Wetterkapriolen: Der Rotwein aus der Region wird okay, der Weisswein gut Der massgebende Öchslegrad der ersten Ernte in der Region Basel ist unerwartet hoch – trotz des kalten Frühlings und des verregneten Sommers. Doch bei der Quantität gibt es Einbussen. Thomas Gubler

Winzer Dieter Imhof aus Sissach darf nach der soeben angelaufenen Weinlese optimistisch sein. Foto: Nicole Pont

«Wir haben wirklich alles gesehen. Der Zustand der Reben in der Region kurz vor der Haupternte reicht von normal bis zu Totalschaden.» So beschrieb Thomas Engel, Kellermeister der Siebe-Dupf-Kellerei, die Situation in den hiesigen Rebbergen anlässlich der Medienorientierung des Verbandes der Weinproduzenten und des Landwirtschaftszentrums Ebenrain zum Weinherbst 2021 am Dienstag auf dem Kienberghof in Sissach. Wahrscheinlich, so Engel weiter, werde 2021 das Weinjahr mit den wohl grössten Herausforderungen werden. Trotz allem erwarte er aber ein gutes Resultat, vor allem beim Weisswein. Nicht etwa, dass der 21er-Rote nicht gut werde. Aber nach den Ausnahmejahrgängen der vergangenen drei Jahre kehre bei diesem halt eher wieder Normalität ein. Quantitativ gehen die Weinfachleute ebenfalls nicht von einer grossen Ernte aus.