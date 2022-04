Kommentar zum Baselbieter Rechnungsüberschuss – Trotz schwarzen Zahlen: Der Investitionsmotor stockt Der Kanton Baselland glänzt mit einem Top-Jahresabschluss. Hinter den Erwartungen zurück bleiben aber die Investitionen. Meinung Thomas Dähler

Er hat den Kantonshaushalt finanziell im Griff: Finanzdirektor Anton Lauber. Foto: Kostas Maros

83,4 Millionen Franken Überschuss: Finanzdirektor Anton Lauber hat am Montag in Liestal das Superergebnis der Jahresrechnung 2021 des Kantons Baselland verkündet. Es ist die Regierung, die sich auf diese Zahl geeinigt hat. Sie hätte noch höher sein können. Die Regierung hat aber die Jahrestranche für den Schuldenabbau verdoppelt, damit die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das operative Ergebnis für das Jahr 2021 beläuft sich auf ein Plus von 194,6 Millionen Franken. Hätte nicht das Corona-Jahr noch zusätzliche 83 Millionen gekostet, wäre das Plus gar noch höher ausgefallen.