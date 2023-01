Anwohner wehren sich – Trotz neuem Projekt: Die OB-Tennishalle stösst weiter auf Widerstand Der TC Old Boys wächst und wächst – und braucht mehr Tennisplätze. Doch wegen Protesten von Anwohnern verschiebt sich der geplante Hallenbau ein nächstes Mal. Dominic Willimann

Der Plan lautete ursprünglich so: Im Herbst 2020 sollten in der Tennishalle bei der Schützenmatte die ersten Bälle geschlagen werden. Sollten. Nun, im Januar 2023, hat das Projekt des Tennisclubs Old Boys x administrative und juristische Hürden hinter sich. Und: Noch immer konnte mit dem Bau nicht begonnen werden. Über sechs Jahre nach der ersten Idee dieser Kapazitätserweiterung ist die Halle erst auf Papier kreiert. Obwohl die Finanzierung in der Höhe von rund 7 Millionen Franken gesichert ist.

Am Mittwoch schliesslich trafen sich die OB-Mitglieder zu einer nächsten Versammlung. Dort wurde ein redimensioniertes Projekt vorgestellt, weil die ursprünglichen Pläne einigen Anwohnern im Quartier ein Dorn im Auge sind. Ihr Widerstand ist so heftig, dass die Initianten immer wieder ausgebremst werden. Die zentralen Kritikpunkte: Lärm- und Lichtemissionen.

Das neue Projekt kommt nun einigen Kritikpunkten der Anwohner entgegen: Die Outdoor-Plätze auf dem Dach fallen weg und somit auch die Hälfte der neuen Courts. Was nichts anderes heisst als: Die Halle umfasst vier statt acht Plätze. Das Dach soll stattdessen begrünt und mit einer Fotovoltaik-Anlage versehen werden. Zudem ist das Gebäude mit rund sechs Metern weniger hoch als ursprünglich geplant. Für den Club ist dies ein Kompromissvorschlag, mit dem man sich arrangieren kann.

Doch just vor der Versammlung meldeten sich auch die Gegner. Die schriftliche Vereinbarung mit dem Club haben sie nicht unterschrieben, ihnen geht das neue Konzept zu wenig weit. Was nichts anderes heisst, als dass das Hin und Her um diesen Holzpavillon in die nächste Runde geht.

Statt sich auf seine Kernaufgabe zu konzentrieren, muss sich der Basler Tennisclub auf ein Neues mit Baugesuchen, Rekursen und Gerichten auseinandersetzen. Es wird also weiter dauern, bis die ersten Bälle in der neuen OB-Halle geschlagen werden können.

