Basler Star-Comedian plant Film – Trotz Millionenpublikum im Internet: Zeki will mehr als nur Sprüche klopfen Der 32-Jährige sieht sich in den sozialen Medien am Zenit angekommen und möchte nun auch als Schauspieler überzeugen. Es ist eine Abkehr von harmlosen Witzchen und der Marke Zeki, die Kunstfigur und Privatperson vermengt. Ein Porträt. Sebastian Briellmann

Er erreicht die Menschen: Internetstar Zeki Bulgurcu. Foto: Kostas Maros

Es dauert dann doch ein bisschen, bis Zeki Bulgurcu in die Rolle schlüpft, die man von ihm am besten kennt: jene des Comedians, des gut gelaunten Sprücheklopfers, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auszusprechen (und mit Komik zur Kenntlichkeit zu entstellen), was andere nur denken. Also sagt Bulgurcu, den alle nur Zeki nennen, als die Tasche des Fotografen einen Moment aus dem Sichtfeld gerät: «Hey, dasch Basel, da musst du aufpassen – sonst ist sie schnell weg.»