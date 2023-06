Stadtpark und Postneubau in Liestal – Trotz Mehr im Parlament kommt das Projekt noch vors Volk Im Einwohnerrat ist die Mehrheit für die beiden Projekte erdrückend, doch die Bevölkerung soll sich unbedingt äussern dürfen – auch wenn das Parlament den Postneubau hätte durchwinken können. Daniel Aenishänslin

Die Liestaler Allee ist heute ein Parkplatz. Daraus soll ein Stadtpark werden. Entschieden wird darüber an der Urne. Foto: Nicole Pont

Eigentlich gab es am Mittwochabend am Beschluss nichts zu rütteln: Der Liestaler Einwohnerrat beschloss mit 31-Ja-Stimmen den Quartierplan «Am Orisbach». Damit sagte ein deutliches Mehr Ja zu einem Neubau der Post am Bahnhof, der als Voraussetzung betrachtet wird, dass in der Allee zwischen Bahnhof und Altstadt ein Stadtpark gebaut werden kann. Dagegen stimmte wie im bisherigen Verlauf des Geschäfts nur Daniel Schwörer (FDP). Eine Rätin enthielt sich der Stimme.