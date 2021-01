Spezialitäten aus Bella Italia – Trotz Lockdown:

«Gegessen wird immer» Frei einkaufen und reisen sind in der aktuellen Lage kaum noch möglich – doch im Basler Bachlette Paradiesli von Rita Sequenzia kann man selbst jetzt noch ein Stück authentische Italianità geniessen. Julia Gisi

Rita Sequenzia verkauft in ihrem Delikatessenparadies unter anderem auch den König unter den Salami, den Strolghino. Foto: Kostas Maros

Was ist die Geheimzutat für richtig gute Spaghetti alla carbonara? Und mit «richtig gut» ist die authentische, italienische Art der Carbonara gemeint. Nun, eine, die es wissen muss, ist Rita Sequenzia. Sie führt im Bachlettenquartier – nicht weit vom Zoo entfernt – ihr Bachlette Paradiesli; ein Laden für Delikatessen aus Bella Italia. «Für eine richtig gute Carbonara nimmt man nicht irgendeinen Speck, sondern Guanciale», verrät die 69-Jährige. Guanciale ist ein aus Schweinebacke hergestellter Speck, der an der Luft getrocknet, aber nicht geräuchert wird. Der Carbonara gibt er den genau richtigen Gout. «Den Guanciale findet man ausser bei mir in Basel fast nirgends. Zumindest sagen mir das meine Kunden – offiziell nachgeprüft habe ich das natürlich nicht», sagt die Ladenbesitzerin und lacht.