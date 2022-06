Urteil am Strafgericht – Trotz Kindern: Posträuber von Oberdorf müssen die Schweiz verlassen Das Baselbieter Strafgericht verhängt mehrjährige Freiheitsstrafen für die beiden Haupttäter und den Landesverweis für alle Angeklagten. Sebastian Schanzer

Erst gestohlen, dann in Brand gesetzt: Die drei Posträuber behandelten ihren Fluchtwagen unzimperlich. Foto: Kantonspolizei Baselland

Für den weitgehend geständigen Salvatore Rossi* (Name geändert) hat sich die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden gelohnt. Ein ganzes Jahr weniger muss er für seine Straftaten im Zusammenhang mit dem Raub in der Oberdörfer Postfiliale im Gefängnis sitzen. Das Gericht konnte anhand seiner Aussagen, die weitgehend mit den übrigen Beweismitteln übereinstimmten, eine plausible Version dessen nachzeichnen, was sich im November 2020 abgespielt hatte.