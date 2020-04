Sicherheit vor Schulhäusern – Trotz geschlossener Schulen gilt davor weiterhin Tempo 30 Die temporären Signalisationen vor Schulhäusern standen sogar während der Osterfeiertage auf 30. Alt-Nationalrat Markus Lehmann sieht dahinter ein System des Bau- und Verkehrsdepartements, die Autofahrer zu vergraulen. Martin Regenass

Die beleuchteten LED-Signale vor dem Isaac-Iselin-Schulhaus – hier bei Normalbetrieb – sollen Kinder vor gefährlichen Situationen schützen. Foto: Florian Bärtschiger

Markus Lehmann ärgert sich. Täglich fährt der frühere CVP-Nationalrat am Isaac-Iselin-Schulhaus an der Strassburgerallee vorbei. Dort hat das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) vor einiger Zeit eine Anlage installiert, die das Tempo während Zeiten, in denen Schüler sich auf dem Schulweg befinden, von 50 Kilometern pro Stunde auf 30 reduziert. Damit sollen Kindergärtler und Schulkinder vor den schnell heranbrausenden Fahrzeugen geschützt werden. Vor allem die Jüngsten können Geschwindigkeiten und damit Distanzen von herannahenden Autos, Lastwagen und Velos nur sehr schwer einschätzen und laufen dadurch in Gefahr, vor ein Auto zu laufen.