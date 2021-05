Unmut über Basler Impftermine – Trotz früher Registrierung: Viele müssen bis Juni auf die Impfung warten Laut Gesundheitsdepartement sollen Personen, die sich Anfang März angemeldet haben, noch im Mai eine Erstimpfung erhalten. Für viele dürfte dies aber nicht reichen. Robin Rickenbacher

Viele Menschen, die sich registriert haben, warten noch immer ungeduldig auf eine Erstimpfung. Foto: Raphael Moser / Symbolbild

Die Mitteilung, die das Basler Gesundheitsdepartement am Montag publizierte, las sich für viele erfreulich: «Wer sich bereits Anfang März registriert hat, kann im Mai mit einer Erstimpfung rechnen.» Damit sollen diejenigen den Vorzug erhalten, die sich bereits früh für eine Impfung registriert haben. Bei Personen ab 16 Jahren, die nicht zu einer bevorzugten Gruppe gehören, werden die Termine in der Stadt nach Anmeldedatum verteilt.

Am Donnerstag löste dieses Statement grosse Unruhe aus: Mehrere Impfwillige meldeten via Twitter, dass sie sich am 3. März registriert hätten und noch immer auf einen Termin warten. Zur Erinnerung: Am 3. März hatte das Gesundheitsdepartement offiziell kommuniziert, dass die Registrierung allen Interessierten offenstehe. Die drängendsten Fragen der Benutzer lauteten denn auch: Wieso warten wir noch immer, wenn wir uns zum frühestmöglichen Termin angemeldet haben? Und reicht es für uns noch im Mai?