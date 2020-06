Nur zwei Drittel der Stände – Trotz Corona: Herbstmesse könnte stattfinden Marktfahrer und Kanton geben ihr Bestes, um den Basler Grossanlass durchzuführen. Per Gesetz ist es sogar verboten, die «Mäss» abzusagen. Katrin Hauser

Für viele Marktfahrer und Schausteller wäre die Herbstemesse 2020 eine der letzten Gelegenheiten, in diesem Jahr auf ihrem Beruf zu arbeiten. Foto: Pino Covino

Man zuckt vor Schreck fast zusammen, wenn wieder einmal ein Grossanlass stattfindet. Die Corona-Pandemie hat in den letzten vier Monaten für eine Reihe von Absagen gesorgt. Und was nicht abgesagt wird, das wird «auf 2021 verschoben». Die Art Basel, die Swiss Indoors und das Jodlerfest sind nur die jüngeren der zahlreichen Beispiele. Doch endlich tut sich ein kleiner Lichtblick auf. Die Rede ist von der Basler Herbstmesse, diesem bunten Jahrmarkt, der sich zwei Wochen im Jahr an verschiedenen Orten der Innenstadt abspielt. «Stand heute findet die Herbstmesse statt», sagt Oskar Herzig-Jonasch. Er vertritt die Marktfahrer und Schausteller bei den Verhandlungen mit dem Kanton.